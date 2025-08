Sergio López Barranco: «La plata es de todo mi equipo; tenerlo es mi verdadero éxito»

La vida de Sergio López Barranco (Aljucer, 26 años) dio un giro de 180 grados el año pasado. Una grave lesión en el tobillo le ... privó de sus primeros Juegos Olímpicos. Cambió de entrenador para ponerse en manos de Ricardo Diéguez, el 'Panter', uno de los mejores técnicos de velocistas. Desde aquel momento, la carrera del atleta criado en Aljucer pero alcantarillero de adopción ha cambiado drásticamente. Sus entrenamientos le están haciendo mejor deportista, se ha rodeado de un entorno idóneo para relanzar su carrera y su mente está cuidadosamente tratada para volver a volar sobre el tartán. El viernes ganó la medalla de plata en el Nacional al aire libre. No es suficiente. Quiere más.

–Es usted el segundo hombre más rápido de España. ¿Le impresiona o se lo esperaba?

–Me resulta curioso. Verme peleando por la victoria con los mejores atletas es un aliciente y una clara motivación para seguir trabajando, para recorrer ese camino que me falta hacia los Juegos Olímpicos. Es una confimación del buen trabajo que venimos haciendo. Sí que me veía capacitado para hacer un buen resultado en el Campeonato de España. He venido compitiendo con los 15 mejores velocistas en distintas pruebas y un día ganaba uno y otro día le tocaba a otro. Y ellos siempre me decían lo mismo: 'Barranco siempre saca su mejor versión en los torneos nacionales e internacionales'. Y es cierto. Es un orgullo que hablen así de mí.

–¿Por qué cree que ha vuelto a subirse al podio? ¿Qué significa volver a vivir esa sensación?

–Este éxito viene por el trabajo de todas las personas que me rodean: desde mi entrenador [Ricardo Diéguez], Lidia Sánchez, presidente del mi club y mano derecha, mi representante... El verdadero éxito no es la medalla, es tenerlos a ellos. La gran diferencia para llegar a esta plata ha sido el cambio de actitud, de mentalidad y de sistema de trabajo. Me han hecho evolucionar y variar rotundamente todo, hasta la manera de enfocar el atletismo. La seguridad que me da verme ahí arriba logrando una medalla y compitiendo con los mejores va a hacer que saque mi mejor versión.

–¿Cuánta culpa tiene de este nuevo logro su entrenador? ¿Por qué tomó la decisión de cambiar?

–Necesitaba una persona a mi lado, además de Lidia, y un cambio de técnico, de planificador. Quería una persona que confiase en mí al 100%, que estuviera conmigo día y noche y que mostrase más interés en mi dinámica de trabajo. Y el Panter quiso coger este reto. Me conoce desde hace muchos años, sabe muy bien cómo tolero las emociones y lo importantes que son para mí. Congeniamos muy bien y me prometió que no se iba a separar de mí ningún día del año, hasta 2028 o 2032 incluso. Me dijo que veía en mí un talento y que me iba a mostrar el compromiso y la lealtad que hasta ese momento no había tenido. Ya no es solo la plata, he ganado una seguridad y tranquilidad clave en mi carrera. Es muy importante en mi vida.

Cambio de entrenador «Necesitaba una persona que confiara en mí; he ganado una seguridad clave para mi vida y mi carrera»

–¿Qué ha cambiado en su preparación?

–Es un trabajo más exhaustivo. He sumado un plus de profesionalidad en busca de resultados. Él lleva muchos atletas olímpicos y ha sido la pieza clave que ha hecho al 4x100 femenino triunfar. Sabía que a la hora de aguantar la presión en busca de alcanzar un éxito, él no se iba a poner nervioso, me iba a transmitir tranquilidad y, sobre todo, iba a entender mi cabeza. Ha sido mi mejor año en cuanto a planificación y entrenamientos. Él tiene la gran culpa de lo logrado el pasado viernes y del momento que estoy viviendo. Creo que de aquí a 2028 o 2030 vamos a conseguir grandes cosas.

La lesión de 2024 «Fue un antes y un después. Yo no pensaba que podría odiar este deporte tanto como lo hice»

–Pone énfasis al aspecto mental, a su cabeza. ¿Siente que ha ganado esa madurez, que ha aprendido a gestionar mejor las emociones dentro y fuera de la pista?

–Sí, el Panter, Lidia y mi representante me han ayudado mucho. Han pasado por momentos complicados y no les puede la presión en las peores situaciones. Tras ganar la medalla de plata, en una reunión los cuatro, decidieron que había que seguir entrenando y compitiendo, nada de descansar. No es que mi cabeza haya cambiado de un día para otro, pero cuando te rodeas de un equipo mejor, más maduro, todo va mucho mejor.

–La grave lesión de 2024 parece quedar como un mal recuerdo del pasado. ¿Cómo fue aquel momento y que ha aprendido?

–Fue un antes y un después. Yo no pensaba que podía odiar este deporte tanto como lo hice. Me rompí el tendón del tobillo en el momento más inoportuno de mi vida. Decidimos no pasar por el quirófano, intenté ir a los Juegos de París y al final la vida, cuando te tapas los ojos y tiras para adelante, te pone en su sitio y te hace parar. En invierno me centré en recuperarme bien y escuchar a mi cuerpo. Hemos podido solventar bien esta época sin muchas molestias.

–Le ha dado tiempo hasta a dar el salto al mundo empresarial con la creación del Club Deportivo Atlón Alcantarilla.

–Era una idea que yo ya tenía presente en mi cabeza y me la había planteado desde hace un tiempo. La forma de trabajar que tiene Lidia es para mí una motivación y un ejemplo. Quería apostar por todos los niños que quieran practicar el atletismo, que salgan a la pista con una sonrisa y que puedan disfrutar de este deporte con la seguridad y el colchón económico para practicarlo en las mejores condiciones. Me ha emocionado más los éxitos de nuestros atletas sub-23 en el Nacional que mi medalla de plata.

–¿Qué atisba Sergio López Barranco en el horizonte?

–Mi objetivo es seguir demostrándome a mí mismo que no he conocido mi límite. Y estar en las grandes citas de la selección española o con mi equipo.

–¿Y con Los Ángeles 2028 en mente?

–Siempre. No hay día que no me despierte y no piense en eso. Con 26 años, es el sueño que me queda por cumplir. Me he perdido uno por pandemia y otro por lesión. Vivirlo sería algo increíble.