Nico Medina: «El MMA es un trabajo de 24 horas, tienes que sacrificar todo»

Es la gran sensación de los deportes de combate. Novato en unas artes marciales mixtas más conocidas como MMA, «a las que todos los ... peleadores están pensando en pasarse» y a las que ha entrado por la puerta grande, este campeón del mundo de 'grappling' y jiu-jistu brasileño, campeón de España de sambo y subcampeón nacional en lucha ha reorientado su carrera porque no conjuga el verbo conformar. Mientras entra en cada vez más quinielas para ser el siguiente español en la UFC y ha sido nombrado embajador de una UCAM que «tiene unos valores que tienen mucho que ver con los de los deportes de combate», Nico Medina (San Pedro del Pinatar, 29 años) destila confianza mientras espera paciente el 27 de septiembre, fecha de llegada de la llegada a Murcia del WOW de Ilia Topuria, padrino y amigo.

–Un Topuria que lidera este crecimiento de su deporte, pero al que usted ha entrenado.

–Le he ayudado. A este nivel enseñar es difícil, lo que hacemos es ayudarnos. Si, por ejemplo, necesitamos preparación para una pelea y unos recursos particulares sobre un estilo, buscamos a la gente que lo tiene para que nos ponga las cosas muy difíciles y estar así bien preparados. Mi estilo siempre ha sido el 'grappling' y, para preparar su pelea en este terreno, cuenta conmigo.

–Es precisamente en los agarres donde más destaca Topuria.

–Eso era más al principio de su carrera, él es bueno en todo. Las artes marciales mixtas exigen que domines todos los frentes. Si eres especialista en algo, pero más discreto en otros aspectos, gente experta va a ser capaz de llevar el combate a ese terreno.

-Seguramente gracias a él y gente como usted, ya no sea como cuando ustedes empezaron.

-Claro. Sobre todo, yo señalo a internet, ahora te puedes formar casi tú solo. Y el punto diferencial es que ahora todo esto se ha profesionalizado. Ahora hay gente que puede vivir de las artes marciales bien. Es verdad que hay pocos, no obstante, pero el camino que ha abierto y que sigue abriendo Ilia y la esperanza que nos da a todos aumentan estas posibilidades. Está creando una infraestructura con su compañía WOW con que cuidar a los peleadores de MMA y hacer que podamos vivir de esto, construir una vida en torno a nuestro deporte. Porque este es un trabajo de 24 horas. Todo influye en tu rendimiento, hasta los vasos de agua que te bebes y cómo respiras. Tienes que sacrificarlo todo.

-Si ya había llegado a lo más alto, ¿por qué cambiar al MMA?

-Como los tiburones, si dejan de nadar, se mueren. Así somos nosotros. Un deportista tiene una vida laboral corta, y si somos buenos tenemos el deber de exprimir las posibilidades de estirarla, no podemos conformarnos porque el sentido de la vida está en siempre querer un poco más.

-¿Qué sacrificios ha debido hacer para pasarse a MMA?

-Hemos cambiado todo, sobre todo, psicológicamente. Yo vengo de un formato menos expuesto. Ahora la probabilidad que tengo de ganar quizás sea menor, pero voy a estar rodeado de más 'show'. Estos factores implican que tu capacidad para adaptarse a estas nuevas circunstancias será la diferencia. Viene de la mano con un cambio de identidad. Tú no te prepararas diciéndote «soy el mejor», sino que tienes que generar en tu mente la posibilidad de creerte que lo eres, que te identifiques como el mejor. Todo esto va asociado a unos cambios de hábitos que sostengan ese cambio de identidad.

-¿Su máxima ambición es la UFC?

-No. Es tener el nivel de campeón del mundo. Porque creo que cuando tenga ese nivel todas esas cosas vendrán. Tener sueños está muy bien, pero esos sueños no te levantan por la mañana, te mandan a entrenar cuando te duele todo o te permiten seguir haciendo tus labores los días que tienes problemas emocionales. El deporte es probabilístico, por lo que yo no tengo que soñar, sino que construir una persona que aumente esas probabilidades.

-¿Temen ustedes los peleadores que el día que Topuria no esté baje el nivel mediático y su deporte sea más minoritario?

-No se puede vivir con miedo. Yo solo tengo que pensar en seguir trabajando como hasta ahora, y en que, si Ilia un día no tiene esa repercusión, vendrá otro, como su hermano Aleksandre o yo mismo si consigo llegar a lo más alto. Yo voy a seguir haciendo lo mismo, viniendo a mi gimnasio y dando mis clases, como si viene la guerra. Y, de todas formas, el MMA va a seguir estando. Es una pelea casi sin normas en la que tú puedes hacer todas las técnicas de todas las artes marciales, no hay nada más libre y, por lo tanto, no hay nada mejor.

-¿Qué les diría a unos padres que consideren el MMA muy agresivo para su hijo?

-En primer lugar, la agresividad tiene una connotación negativa que, creo, no debería existir. Lo que no es bueno es la violencia, y son términos distintos. Que un deporte sea agresivo implica que tengas que tener un autocontrol fuerte. Por lo tanto, la ganancia personal que experimentas en un deporte de agresividad alta, es mucho mayor que el posible daño al que todos estos padres temen. Yo les pediría que juzguen por sí mismos viendo cómo los niños sienten en deportes de combate la disciplina, el respeto, el compañerismo y las normas, tan importantes en su educación.

-¿Le toca pararle los pies a alguien que llega pensando que esto consiste en soltar hostias?

-Claro, pero lo primero que aprendes cuando pisas un tatami es a controlar el ego. Es lo primero que te chafan. Y hay quien reacciona con conductas que tienen que aprender a dominar, ahí es donde nace el autocontrol.

-Se comentaron mucho unos puñetazos de Topuria a Oliveira ya rendido. ¿Cómo se le explica a alguien ajeno a este deporte?

-A veces tienes que hacer cosas para ganar que no son bonitas, porque no es un deporte que sea un juego. Antes de cada pelea tú firmas un contrato con una serie de normas. Y una de ellas es que la pelea la acaba el árbitro, no tú. Y si tú tienes que seguir pegando, tienes que seguir haciéndolo porque es tu trabajo, igual que lo haría el otro. Porque recordemos, no es violencia, es agresividad. No obstante, en el MMA no se reciben tantos golpes, aunque sí más contundentes. La labor principal del árbitro es proteger la integridad del deportista. Si Oliveira se llevó algún golpe de más, quizás el árbitro llegó tarde.

-Se acerca ese 27 de septiembre, la llegada del WOW a Murcia.

-Es un hito. No solo por mi debut profesional, va a ser el evento de combate más grande de la historia de Murcia. Además, somos coorganizadores. Son demasiadas cosas. Hay un 'hype' tremendo, nos genera mucha ilusión y ganas de hacerlo bien, por eso nos preparamos cada día. No va a haber un fallo, lo vamos a bordar.