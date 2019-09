Listos para competir en la cita del año Mariano García, en el UCAM Sport Center. / nacho garcía / agm Mariano García se estrena el sábado en la primera serie de los 800 metros; Miguel Ángel López marchará el 4 de octubre PACO LASTRA y D. REINARES DOHA Jueves, 26 septiembre 2019, 03:00

La competición más importante de la temporada atlética arranca mañana. Se trata del XVII Campeonato del Mundo al Aire Libre que se desarrollará en Doha hasta el 6 de octubre y en el que la Región de Murcia tiene a dos representantes en competición: el mediofondista Mariano García y el marchador Miguel Ángel López.

El primero está en la capital de Catar desde el martes. Viajó en la primera tanda de mundialistas que se han desplazado. El sábado será el momento de disfrutar con el debut del campeón de España de 800 metros. A partir de las 16.05 horas, el pupilo de Gabi Lorente saldrá a la pista para correr la ronda 1 de los 800 metros lisos. Las semifinales se disputarán el domingo (20.55 horas). Ya el martes 1 de octubre, a las 21.10 horas, está prevista la final masculina, donde esperamos contar con el de Cuevas de Reyllo, para quien su primera estancia en un Mundial «es un regalo» que afronta «con la intención de luchar cada carrera como si fuera la final, sabiendo que son tres».

Miguel Ángel López, en Lo Pagán. / farm

Algo más tendrá que esperar para su competición Miguel Ángel López, décimo en Londres 2017 y campeón mundial en Pekín 2015. El atleta del UCAM Murcia competirá el 4 de octubre en los 20 kilómetros marcha, a partir de las 22.30 horas, un horario y condiciones para los que se ha estado preparando en San Pedro del Pinatar. El de Llano de Brujas tiene previsto su desplazamiento a Doha desde Madrid el sábado. Junto a él, su técnico José Antonio Carrillo, el tercer murciano en el Mundial catarí, quien vuelve a figurar en la convocatoria de España formando parte de la nómina de entrenadores.

La velocidad busca rey

Con Usain Bolt retirado desde 2017, el atletismo es un reino con el trono vacante desde entonces. El Mundial de Doha, que comienza mañana, es la primera gran oportunidad para que figuras como los estadounidenses Coleman y Lyles se postulen para asumir ese honor. Coleman llegó a temer por su presencia en esta cita catarí. A finales de agosto se conoció la noticia: el velocista de 23 años podía ser suspendido por haber faltado en tres ocasiones a sus obligaciones sobre la localización para la realización de controles antidopajes. Tres 'no show' en menos de un año que le dejaban con pie y medio fuera del Mundial y con los Juegos de Tokio-2020 en serio riesgo.

Pero el pasado 2 de septiembre Coleman pudo respirar tranquilo. Un error de la Agencia Estadounidense Antidopaje en la fecha de registro de la primera falta le permitió evitar la sanción. Coleman estará por lo tanto en los 'starting blocks' en Doha-2019, inscrito individualmente en las pruebas de 100 y 200 metros. Su reto será triple, ya que individualmente competirá en los 100 y 200 metros, y formará parte del relevo 4x100 metros, por lo que aspira a un triplete estelar de títulos que haría recordar lo que conseguía Bolt casi como una rutina durante sus mejores años.

Pero no lo tendrá fácil, especialmente en los 200 metros, donde Lyles llega como favorito. El genial velocista de 22 años es el cuarto hombre más rápido de la historia en los 200 metros, con el 19.50 que le permitió ganar en julio en Lausana y liderar el ránking de tiempos de 2019 en la media vuelta de pista. Solo ha perdido este año una carrera en los 200 metros, contra su compatriota Michael Norman (con un 19.70 en junio en Roma). Lyles no estará en los 100 metros, por lo que no aspira al mismo triplete que Coleman, pero ganar ese título en los 200 metros e incluso acercarse más al récord mundial de Bolt (19.19, logrado hace una década en Berlín) le convertiría seguramente en uno de los protagonistas del Mundial.