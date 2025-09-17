La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
maqueta de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 COI

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La cita olímpica se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026

C. P. S

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:04

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una cita que se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026. El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, el suizo Christophe Dubi, confirmó este miércoles que que Israel no será excluido porque «respeta la Carta Olímpica», el documento oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) que aúna los principios fundamentales del olimpismo.

Además, quiso aclarar que la situación que viven Israel y Palestina es «un caso es diferente al de Rusia y Bielorrusia». «Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados», añadió.

En una carta enviada a la agencia de noticias EFE y recogida por varios medios, el COI recordó que durante los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas israelíes y los palestinos «convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica». «Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas», señala.

El COI reconoce al Comité Olímpico Palestino desde 1993, y sus atletas compitieron por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Verano en Atlanta 1996. En el caso de Israel, obtuvo reconocimiento en 1952.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  9. 9

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026