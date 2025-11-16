El equipo murciano de halterofilia brilla con siete medallas en el Nacional júnior Athenea Ibáñez y Naira Martínez sellaron un gran campeonato con tres metales cada una en las categorías de -77 kg y -86 kg, respectivamente

El equipo júnior de halterofilia de la Región de Murcia firmó una destacada actuación este pasado fin de semana en la localidad guipuzcoana de Zarautz al conseguir un total de siete medallas en el campeonato nacional, lo que le permitió consolidarse como una de las delegaciones más competitivas del certamen. Bajo la dirección técnica de los entrenadores de la Federación de Halterofilia y Disciplinas de Fuerza Asociadas de la Región de Murcia, Álvaro Ocaña y Manu Herrero, los jóvenes deportistas demostraron un excelente nivel y un prometedor futuro para esta disciplina deportiva en el territorio regional y en toda España.

En la categoría -86 kg, Naira Martínez se convirtió en una de las protagonistas de la jornada al lograr tres medallas: una plata en arrancada, un bronce en dos tiempos y otro bronce en el total olímpico, cerrando una actuación sobresaliente.

Por su parte, Athenea Ibáñez, en -77 kilos, brilló con fuerza al subirse al podio en todas las modalidades. La deportista murciana conquistó la medalla de oro en arrancada, la plata en dos tiempos y el oro en el total olímpico, logros que le consagraron como una de las grandes triunfadoras del Nacional júnior.

Rozando el cajón

En la categoría -88 kilos, David García logró una medalla de bronce en arrancada y obtuvo una meritoria cuarta posición en el total olímpico. El joven deportista murciano se quedó a las puertas del podio general tras una competición que se mantuvo en todo momento muy disputada.

Finalmente, en -71 kilos, Héctor Ramírez completó la participación de la delegración de la Región de Murcia escalando hasta la novena posición, lo que dejó un gran sabor de boca por lograr valioso resultado para el equipo en un cuadro de gran nivel competitivo en el Polideportivo Municipal de Zarautz.

El combinado murciano regresa así con un excelente botín de medallas y grandes sensaciones, reflejo del trabajo constante de los deportistas y del cuerpo técnico. La gran protagonista fue la onubense Lucía González, quien firmó una actuación excepcional al establecer un nuevo récord de España júnior y absoluto en dos tiempos con 103 kg. Destacó también la actuación de María Olalla. La catalana logró un triplete de oros con 86 kg en arrancada, 114 kg en dos tiempos y 200 kg en total olímpico.

