Dos mil triatletas compiten este fin de semana en el Nacional de Águilas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:11

Todo está listo en Águilas para que dos mil triatletas disputen entre hoy y mañana cuatro citas del calendario nacional de la Federación Española de Triatlón. Se celebrarán los campeonatos de España de Triatlón Sprint, Triatlón Paralímpico, Triatlón Inclusivo, y la última cita de la Liga Talento de Clubes de Triatlón, dedicada a las categorías cadete y juvenil, con el campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos. En los nacionales élite femenino y masculino se pondrá en juego además el tercer trofeo y el premio económico Reto 300, destinado al deportista más regular en los puestos de cabeza en los tres segmentos. También se entregará el trofeo Memorial Lorenzo López Díaz al club con más participación en Águilas.

El campeonato de España de Triatlón Sprint se disputará hoy, con las pruebas Élite masculina a las 17.00 horas, Élite femenina a las 19.00; y salidas de Grupos de Edad a partir de las 14.30; y mañana, con series clasificatorias de las categorías cadete, juvenil y júnior a partir de las 09.00, y finales de cada categoría a partir de las 12.00.

En cualquier caso, la primera prueba del fin de semana será el campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos, última y decisiva jornada de la Liga Talento de Clubes, dedicada a las categorías cadete y juvenil. La primera salida será a las 09.00 horas, con los equipos de Liga, y a las09:02 arrancarán los equipos Open. Por último, el campeonato de España de Triatlón Paralímpico arrancará hoy a partir de las 11.30 horas. Y el de Triatlón Inclusivo, mañana a las 13.30 horas.

