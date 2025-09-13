La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TRIATLÓN

Dos mil triatletas compiten este fin de semana en el Nacional de Águilas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:11

Todo está listo en Águilas para que dos mil triatletas disputen entre hoy y mañana cuatro citas del calendario nacional de la Federación Española de Triatlón. Se celebrarán los campeonatos de España de Triatlón Sprint, Triatlón Paralímpico, Triatlón Inclusivo, y la última cita de la Liga Talento de Clubes de Triatlón, dedicada a las categorías cadete y juvenil, con el campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos. En los nacionales élite femenino y masculino se pondrá en juego además el tercer trofeo y el premio económico Reto 300, destinado al deportista más regular en los puestos de cabeza en los tres segmentos. También se entregará el trofeo Memorial Lorenzo López Díaz al club con más participación en Águilas.

El campeonato de España de Triatlón Sprint se disputará hoy, con las pruebas Élite masculina a las 17.00 horas, Élite femenina a las 19.00; y salidas de Grupos de Edad a partir de las 14.30; y mañana, con series clasificatorias de las categorías cadete, juvenil y júnior a partir de las 09.00, y finales de cada categoría a partir de las 12.00.

En cualquier caso, la primera prueba del fin de semana será el campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos, última y decisiva jornada de la Liga Talento de Clubes, dedicada a las categorías cadete y juvenil. La primera salida será a las 09.00 horas, con los equipos de Liga, y a las09:02 arrancarán los equipos Open. Por último, el campeonato de España de Triatlón Paralímpico arrancará hoy a partir de las 11.30 horas. Y el de Triatlón Inclusivo, mañana a las 13.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  6. 6 El presidente del TSJ reclama a Bolaños medidas urgentes para «acabar con el déficit histórico de jueces en la Región de Murcia»
  7. 7 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas
  8. 8 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  9. 9

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  10. 10 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos mil triatletas compiten este fin de semana en el Nacional de Águilas