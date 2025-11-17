El CAR de la Región de Murcia,refugio del deporte paralímpico

EFQ Murcia Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:50 Compartir

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Región de Murcia, ubicado en el municipio costero de Los Alcázares, tiene el claro objetivo de buscar la excelencia y la innovación en este tipo de instalaciones. De un tiempo a esta parte, el centro ha dado un salto cualitativo y cuantitativo de considerable proyección, gracias a un equipamiento adaptado y un equipo técnico especializado, convirtiéndose en un referente dentro del sector.

Esta realidad fue uno de los compromisos que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se marcó como prioridad en su apuesta firme y decidida por el deporte regional. A esto se suma que el CAR de la Región de Murcia, que dispone de numerosos programas deportivos de tecnificación y alto rendimiento estatal y con más de un centenar de deportistas internos, es, junto al de Madrid y el de Sant Cugat del Vallès en Barcelona, el centro con más programas deportivos oficiales en España.

Gracias a ese esfuerzo, el CAR de la Región de Murcia ha dado un paso decisivo en su consolidación como sede permanente nacional del deporte paralímpico tras la firma de seis convenios de colaboración con distintas federaciones deportivas españolas. Estos acuerdos, impulsados por la Dirección General de Deportes del Gobierno de la Región de Murcia, en colaboración con el Comité Paralímpico Español y la Asociación del Deporte Español (ADESP), refuerzan el compromiso de la comunidad con la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo de alto nivel.

Ampliar Presentación del modelo de liderazgo de la Región de Murcia en el deporte inclusivo. CARM

Las nuevas alianzas permitirán desarrollar programas de tecnificación, detección de talento y promoción del deporte adaptado en disciplinas como triatlón, taekwondo, tenis de mesa, piragüismo, atletismo, boccia, natación y judo.

Con instalaciones plenamente adaptadas y un equipo técnico especializado, el CAR acoge actualmente a 32 deportistas paralímpicos, lo que supone un 26% del total de deportistas en programas nacionales, consolidando a la Región de Murcia como un modelo de referencia en inclusión deportiva a nivel nacional.

Además, la Región de Murcia reafirmó recientemente su papel pionero en la inclusión deportiva con la presentación de su modelo de liderazgo en el deporte inclusivo en la Sala Samaranch del Consejo Superior de Deporte. El acto, el que intervino el director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, reunió al presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, la Asociación del Deporte Español (ADESP) y los presidentes de las federaciones nacionales firmantes de los nuevos convenios de colaboración que sitúan al CAR Región de Murcia como referente nacional en el deporte paralímpico.

Durante el encuentro, se destacaron los avances del modelo autonómico de integración del deporte adaptado y paralímpico, que apuesta por una visión transversal en la tecnificación, promoción y detección de talento de deportistas con discapacidad. Participaron los deportistas paralímpicos murcianos Rachid El Hayani y Abel Torreblanca, este último reciente campeón de la Copa del Mundo de Paratriatlon, quienes compartieron su experiencia y destacaron el impacto positivo del modelo inclusivo murciano en sus trayectorias. Todos los deportistas de los diferentes programas se encuentran en el top 3 nacional y top 2 mundial, representando a España en campeonatos europeos, mundiales y pruebas internacionales del ranking.

Además, el CAR de la Región de Murcia se consolida como lugar de concentraciones permanentes de deportes paralímpicos. En lo que va de año, el CAR ha recibido 45 concentraciones nacionales de los distintos deportes paralímpicos y 5 concentraciones de carácter internacional, resultado de ellas más de 2.870 pernoctaciones.

Convenios con federaciones deportivas nacionales

Los acuerdos de colaboración entre la Dirección General de Deportes, el Comité Paralímpico Español y diversas federaciones nacionales persiguen los siguientes objetivos: Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM): Promoción y tecnificación del tenis de mesa adaptado en el CAR Infanta Cristina; Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC): Desarrollo de programas inclusivos en atletismo, boccia y natación. Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC): Puesta en marcha de un programa nacional de tecnificación en judo para deportistas con discapacidad visual.

Además, la Federación Española de Triatlón (FETRI): Desarrollo y tecnificación del Paratriatlón en el CAR Infanta Cristina como modalidad inclusiva;Real Federación Española de Taekwondo (RFET): Promoción y tecnificación del Parataekwondo, con el CAR como centro de referencia nacional; y Real Federación Española de Piragüismo (RFEP): Desarrollo del Paracanoe (especialmente la modalidad Va'a), con programas de detección de talento y coordinación con el CEAR La Cartuja.

El evento contó con la asistencia de los presidentes de las federaciones firmantes: José Hidalgo Martín (FETRI), Jesús Castellanos Pueblas (RFET), Miguel Ángel Machado (RFETM), Javier Hernanz Agüera (RFEP), Julián Rebollo Martínez (FEDPC) y Ángel Luis Gómez (FEDC).

El director general de Deportes, Fran Sánchez, subrayó durante su intervención que «la Región de Murcia ha decidido liderar con hechos el compromiso con la igualdad de oportunidades en el deporte. El CAR Región de Murcia es hoy un espacio donde el rendimiento y la inclusión se entrenan juntos. Con este acto, la Región de Murcia da un nuevo paso en su compromiso con el deporte para todos, consolidando una alianza histórica entre instituciones, federaciones y deportistas en favor de la inclusión y la excelencia deportiva».