A por la XXI edición del Open de Golf de La Manga Club
Del 4 al 8 de diciembre el complejo murciano volverá a convertirse en una de las referencias del mejor golf
María Jesús Peñas
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:51
El laureado complejo de La Manga Club (Los Belones - Cartagena) ha hecho oficial la celebración de una nueva edición de su anual y longevo Open de Golf La Manga Club. Una competición consolidada y esperada en el calendario de golf nacional para los aficionados a este deporte, que también cuenta con participantes extranjeros. Este 2025 se cumplen 21 ediciones de una prueba que no sólo reúne los mejores requisitos del golf, sino también de hospitalidad de lujo y de una gastronomía de altura, en un entorno natural (Parque de Calblanque) de bosque y mar Mediterráneo. Y al que sumar este año un entorno hotelero completamente renovado, bajo el nombre de Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.
Icónicos recorridos y competición de alto nivel
El torneo se disputará en los prestigiosos Campos Norte y Sur del Real Golf La Manga Club, reconocidos por su diseño técnico y su capacidad para desafiar a golfistas de todos los niveles. El Campo Sur, con una historia rica en competiciones internacionales y sede habitual de torneos de renombre, será el escenario de la gran final del 'Trofeo de Oro'. Por otro lado, el Campo Norte, caracterizado por sus calles más estrechas y 'greens' rápidos ofrecerá una experiencia igualmente retadora para los jugadores que participen en el 'Trofeo de Plata'. La competición arrancará el jueves 4 de diciembre con la llegada de los participantes, una ronda de prácticas por cortesía del resort y un cóctel de bienvenida.
Los días viernes 5 y sábado 6 de diciembr están reservadas a las lrondas de juego, con salidas a tiro desde las 09:00 horas. El domingo 7 de diciembre se disputará la gran final del 'Trofeo de Oro' y última ronda del Trofeo de Plata. La jornada concluirá con la cena de gala y entrega de premios que pondrá el broche a esta edición de una forma muy especial. El lunes 8 de diciembre, tras el desayuno, se procederá a la despedida del hotel con la posibilidad de prolongar la estancia y añadir rondas extra de golf.
Más allá del deporte
La inscripción en el torneo permite el disfrute de cuatro noches de alojamiento en el hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, con desayuno buffet, un paquete de bienvenida exclusivo, cóctel de inauguración, tres rondas de torneo y una ronda de prácticas de cortesía, y asistencia a la cena de gala y entrega de premios. Además, los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de beneficios exclusivos consistentes en un 10% de descuento en los restaurantes del enclave y tratamientos en Alma' Spa; acceso libre al gimnasio 24 horas; una actividad de cortesía para acompañantes -en función de la opción de alojamiento seleccionada- a elegir entre bautismo de golf o un masaje holístico en Alma' Spa e incluso una experiencia gastronómica llena de sabor y tradición con la que degustarán el típico Caldero del Mar Menor, servido en Halfway House del Campo Sur (Hoyo 9) tras la ronda del viernes. Para inscribirse o recibir más información sobre el torneo, los interesados pueden llamar teléfono (+34) 968 11 56 51 o enviar un correo electrónico a lamangaclubresort.grand@hyatt.com.
