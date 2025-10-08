Entre palos y raquetas, arranca el Open de España 2025

María Jesús Peñas Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:44 | Actualizado 11:11h. Comenta Compartir

3, 2, 1… Acción! La bola comenzará a volar oficialmente en el Open de España 2025 presentd by Madrid este jueves. Y lo hará con la partida estelar, antes del corte, de un trio muy esperado en la capital española: Jon Rahm, Shane Lowry -uno de los bastiones de la Ryder Cup de este año- y Ángel Hidalgo, el defensor del título. El jueves saldrán a las 09:30 desde el hoyo 10 y el viernes, a las 14:00 desde el 'tee 'del 1. Aunque hoy miércoles las cámaras de fotos se fijarán durante el desarrollo del codiciado pro-am, en Jon y Carlitos. Sí. Ese. El murciano de El Palmar. Hace dos años, en abril de 2022, LA VERDAD ya contó cómo se inició el número 1 del tenis en el deporte de los palos. Justo después de ganar en Miami y de viajar rumbo a Montecarlo. Entonces se relajó en el campo alicantino de Lo Romero Golf (Pilar de la Horadada) jugando con amigos y su entrenador Juan Carlos Ferrero. Este 2025 disfruta con otro grande del deporte, el de Barrica; quién curiosamente también conoció hace un par de años, en una rueda de prensa de este prestigioso campeonato y por este medio de comunicación, que a Alcaraz le gustaba el golf. Entonces no quiso darle ningún consejo para llegar a la cima. Sabía que no le hacía falta, pero declaró respondiendo a las preguntas de LA VERDAD que «me encantaría jugar con él, díselo». Lo hicimos.

Como marca la tradición, gran parte de los golfistas españoles que disputarán esta semana el Open de España se dieron cita en el 'green 'del hoyo 18 del campo Villa de Madrid para hacerse la foto de familia tradicional. Esta vez con el que es el nuevo presidente de la RFEG, concretamente desde diciembre de 2024, Juan Guerrero-Burgos. La agenda del máximo responsable federativo está cuajada esta semana de 'compromisos open'. «Hicimos una presentación en Cibeles con Jon y Ángel y después tuvimos una rueda de prensa con los jugadores donde ellos ellos fueron los protagonistas; los que realmente interesan», añade Guerrero-Burgos a quien siempre le ha gustado mantener un perfil bajo. De hecho no está jugando el pro-am «debemos dar ejemplo (…) y demás hay que atender muchos compromisos». El presidente de la Nacional está satisfecho con el gran plantel de jugadores «presentes en el abierto. Creo que es una de las ediciones con más presencia española»; una edición en la que espera una buena afluencia de público. No sólo por la presencia de grandes jugadores internacionales sino «por el gran nivel de los españoles. Josele, Chacarra… o Ángel Ayora», cuya presencia le hace ilusión «porque ha sido un jugador de la Blume». El tiempo acompañará en Madrid, cielos con sol y buen mercurio. En declaraciones para LA VERDAD, Guerrero-Burgos también puso en valor «el esfuerzo del promotor. Ha sido muy importante tras perder para este año a Acciona entre los patrocinios».

Pero la bola sigue rodando en el Open de España presented by Madrid. El tercer torneo de golf más antiguo de Europa, después del Open Championship y el Open de France. A lo largo de los años, ha contado con prestigiosos ganadores como Severiano Ballesteros, Nick Faldo, Bernhard Langer y, más recientemente, Jon Rahm. Desde 2019, el evento tiene lugar en el Club de Campo Villa de Madrid, muy cerca del centro de la capital española. El evento de 2021 fue el primero del Circuito Europeo en realizar un evento sostenible y neutro en carbono. El Open de España se retransmite en más de 120 países. Las entradas para el evento puedo conseguirse a través de la página oficial.

Ampliar Jon Rahm y Ángel Hidalgo durante la rueda de prensa de presentación del abierto español. Open de España

Un palmarés muy español en los últimos tiempos

Álvaro Quirós en la edición de 2010; Miguel Ángel Jiménez en 2014; Rafael Cabrera-Bello en 2021; Jon Rahm, tres veces en 2018, 2019 y 2022; y Ángel Hidalgo en 2024 son los últimos españoles que figuran en el palmarés del Open de España, siete triunfos en las últimas trece citas que ponen de manifiesto el fuerte protagonismo de los golfistas españoles en la última etapa de la historia de este importante torneo.

«Tengo que dar las gracias a la organización del Open, porque hacen que todo sea muy fácil para que alguien como yo venga y sólo se centre en jugar y en divertirse -comentaría Rahm a la prensa-. No sabéis el esfuerzo que se hace para que salga adelante el torneo. Es donde mejor se come, nos tratan de maravilla, y encima estamos en Madrid, que es una ciudad estupenda con un tiempo magnífico». A su lado Hidalgo recordó para la prensa que «el triunfo del año pasado me cambió un poco la vida, fue increíble por cómo fue y por la ayuda del público. Encima fue contra Jon, uno de los jugadores españoles más relevantes desde Seve. Eso le dio un plus a esa victoria. En términos golfísticos no ha sido mi mejor año, pero eso de venir como defensor del título es algo especial».