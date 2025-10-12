Jon Rahm se distancia de la copa del abierto español al enredarse en el hoyo 11 del Villa de Madrid

María Jesús Peñas Domingo, 12 de octubre 2025, 11:01 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Cuando mejor estaba, cuando acababa de firmar tres 'birdies' consecutivos para colocarse entre los mejores, un doble bogey bajó de la nube a un Jon Rahm que a pesar de todo se resiste y se resistirá a tirar la toalla. El hoyo 11 del Club de Campo Villa de Madrid marcó el destino de la tercera vuelta de Jon Rahm en el Open de España presented by Madrid. El par 3 más temido del recorrido se ensañó con el de Barrika justo cuando firmaba su mejor tramo del día.

Venía absolutamente lanzado, con tres 'birdies' consecutivos en el 6, 7 y 8, la grada entregada y una marea de aficionados que abarrotó el Club de Campo en una jornada histórica de público. A solo dos golpes de los líderes, con más de diez jugadores en un margen mínimo, el escenario era perfecto. Pero todo se torció en segundos: dos 'swings' desafinadoscambiaron el guion. El hierro de Rahm no abrió como acostumbra, la bola acabó en el búnker y, en el intento de arriesgar más de la cuenta, se enredó en el 'rough'. Doble 'bogey', frustración y la sensación de que el torneo se escapaba entre los dedos.

Una vez más, Rahm demostró que su compromiso con el golf español, con el público y con este torneo es inmenso. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y decepción, la misma que se le ve en los majors cuando las cosas no salen. Su obsesión por ganar es inagotable; por hacerlo en Madrid, infinita. Del 11 salió tocado, y los siguientes hoyos fueron la prueba de que el golf, como tantas otras cosas, es un estado de ánimo. Hierros desajustados (14), wedges desde 60 metros que no encuentran el green (15) y putts que se quedan colgando del hoyo (17). Pero como Rahm es un competidor feroz, resistió donde otros se habrían derrumbado. Cerró al par del campo, para un -4, un total que sabe a muy poco.

Un 'desconocido'… hasta el sábado

Marco Penge (-16) es el héroe de la jornada, es el héroe del torneo. Los focos en la previa se centraban en los campeones de la Ryder Cup, Shane Lowry y Jon Rahm. Y el que está brillando por encima de todos es el jugador que se quedó fuera de la hazaña de Bethpage. Líder con cuatro golpes de ventaja, parece que lo tiene en su mano, al menos si mantiene el ritmo que ha demostrado en los primeros 54 hoyos.

Frente a la adversidad, Marco se levanta con autoridad y una impronta que deja huella. No ha dejado que la frustración de quedarse fuera del equipo de la Ryder le impidiera mantener el gran estado de forma actual que tiene. Caer y levantarse. Hace tres años, una artritris crónica de rodilla puso en serios apuros su carrera como golfista. Tuvo sus dudas de poder volver a competir con intensidad, ya que la repetición de ejercicios le dejaban tocado y con muchos dolores. Siguió probando tratamientos y quince meses después pudo jugar sin dolor. Unos meses después se consagraba como el mejor jugador del Challenge Tour, la segunda división del Circuito Europeo. Ese es Marco Penge.

Pero hay más. Hace diez años el inglés apuntaba a una gran estrella mundial, pero los resultados que se esperaban de él no terminaban de llegar. Las victorias que todo el mundo preveía se quedaban por el camino. La madurez llega cuando llega y él ha tenido la paciencia para aguardar su momento. Eso sí, cuando se le ha abierto la ventana a base de trabajo y esfuerzo no la ha cerrado. Puede levantar este domingo su tercer título de la temporada. Casi nada. La realidad es que lo ha vuelto a demostrar este sábado. Se le partía el 'wedge' en el hoyo 2 y no le importaba. Ha hecho un golpazo espectacular de recuperación para salvar el par en el hoyo 2. Aguantaba los envites iniciales del campo y se revolvía de la mejor manera. A partir del hoyo 7 encendía la moto y ya no miraba atrás. Ocho birdies en diez hoyos le han catapultado. El segundo golpe en el hoyo 14 es, sin duda, una de las imágenes de la semana. Salía este sábado como líder del torneo y no sólo se ha mantenido en lo más alto, sino que ha entregado la mejor tarjeta en el día del movimiento para salir como líder indiscutible e incontestable a la ronda decisiva. Con todos ustedes, así se las gasta Marco Penge.