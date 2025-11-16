Germán Romera suda durante 24 horas y completa 157 kilómetros en cinta de correr en Murcia para dar visibilidad a la diabetes El ambiente solidario y el mensaje de concienciación fueron protagonistas del evento

El atleta murciano Germán Romera completó este sábado con éxito el desafío 'Yo sudo por la diabetes 24 horas', una iniciativa apoyada por la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu) en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Durante 24 horas seguidas y sobre una cinta de correr instalada en Murcia, Romera consiguió alcanzar 157 kilómetros, un logro de enorme resistencia física y emocional.

El reto recibió durante toda la jornada la visita y el apoyo de ciudadanos, familiares, profesionales sanitarios y personas con diabetes, que acompañaron a Romera en distintos momentos de la prueba. El ambiente solidario y el mensaje de concienciación fueron protagonistas del evento.

Tras finalizar el desafío, Germán Romera compartió una declaración cargada de emoción: «Ha sido muy duro. He tenido una recaída importante y me he roto muscularmente, pero al final he acabado corriendo. Estoy muy satisfecho por el apoyo de la gente y, sobre todo, por el de mi hija, que me trajo un mensaje cuando quedaban solo siete horas para el final. Eso me dio la fuerza que necesitaba para seguir».

Desde Adirmu, su presidenta, Asunción Sáez, destacó el enorme valor de este reto: «La fuerza y la constancia de Germán inspiran a toda la comunidad. Su esfuerzo no solo visibiliza la diabetes, sino que también nos recuerda la importancia de la educación y del acompañamiento en el día a día de las personas con esta condición».

La asociación subraya que esta iniciativa se suma a las actividades programadas para este Día Mundial de la Diabetes, reforzando el mensaje global de prevención, diagnóstico temprano y acceso equitativo a la atención y educación diabetológica.

Con este nuevo logro, Germán Romera refuerza su papel como impulsor de retos solidarios y embajador del deporte como herramienta de superación, a la vez que contribuye a dar visibilidad al trabajo de Adirmu y a la importancia de la educación en diabetes.

