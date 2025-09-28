El Yeclano no puede con el Lorca

El Yeclano Deportivo y el Lorca Deportiva empataron este domingo a cero en el debí regional jugado en La Constitución. El encuentro comenzó con ... un ritmo bajo, sin apenas situaciones de peligro. Ambos equipos trataban de asentarse sobre el terreno de juego, pero el dominio alterno apenas se traducía en acciones de mérito. Se sucedieron algunos balones parados en los primeros minutos, pero ni Yeclano ni Lorca encontraron rematador en esas jugadas.

Yeclano Guillermo Acin; Pedro Melli, Borao, Nani, Josema Gómez; Puri (Asier, 70), Ismael Fadel, Xabi Domínguez, Jorge Domínguez (Totti, 70); Carrasco y Babacar. 0 - 0 Lorca Deportiva Ernestas; Escobar, Morros, Tafalla (Acevedo, 46), Saturday, Soler (Gabri López, 63), Mornteverde, Willy, Martínez (Tomás Inglés, 69, Spinman (Galiano, 46) y Naranjo (Kiko, 84). Árbitro Enrique Pareja (colegio andaluz). Amonestó a Josema, Fadel, Morros, Naranjo, Saturday, Monteverde, Willy y Escobar. Roja a Galiano en el minuto 78.

Incidencias La Constitución, 1.500 espectadores.

Hubo que esperar hasta el minuto 15 para que llegara la primera acción destacada. Fue el atacante visitante Naranjo quien, tras recibir un balón en la frontal del área, se animó con un disparo seco y con intención. La pelota se marchó desviada por encima del larguero. El juego se volvía cada vez más insulso, con ataques previsibles y sin apenas fluidez en la circulación. El Yeclano, no obstante, fue el conjunto que mostró mayor iniciativa, intentando llegar con cierta continuidad. Aun así, se topó una y otra vez con la seriedad de la zaga lorquina, que se mantuvo firme.

El primer tiempo fue avanzando sin que se produjeran acciones claras. Ya en los instantes finales, el Yeclano dispuso de una última oportunidad a balón parado en la que Xavi Domínguez ejecutó una falta directa con potencia, pero el portero visitante, Ernestas, bien colocado, atrapó el disparo sin dificultad.

El salvador blanquiazul

Tras la reanudación, los del Altiplano salieron con mayor decisión y voluntad ofensiva, conscientes de que el derbi regional necesitaba un golpe de autoridad para inclinarse de su lado. Apenas se habían cumplido ocho minutos del segundo acto cuando Nani protagonizó la ocasión más clara hasta ese momento: un potente disparo desde la frontal del área que superó al portero, pero que se estrelló violentamente contra el poste.

El ímpetu azulgrana no se detuvo. Poco después, Saturday apareció en el corazón del área para conectar un testarazo que se topó con la seguridad del meta visitante. En el minuto 73 llegó la respuesta local: Babacar recibió un envío largo, se acomodó la pelota entre centrales y sacó un disparo seco que fue bien contenido por Ernestas. En una acción dividida, el visitante Galiano cometió una dura entrada que fue castigada con tarjeta roja directa por el colegiado.

Con un jugador más, el Yeclano se volcó todavía con más insistencia sobre la portería contraria. Babacar, muy activo en el frente ofensivo, volvió a generar peligro en una acción individual en la que se abrió paso entre dos defensores, pero nuevamente emergió Ernestas con reflejos felinos. El tramo final se convirtió en un monólogo local: centros laterales, disparos desde la frontal y varios intentos a balón parado que no encontraron destino entre los tres palos. La puntería, sin embargo, fue el gran obstáculo. El Yeclano mereció más por insistencia y por dominio, pero la falta de acierto castigó a los del Altiplano.

Con el pitido final, el marcador reflejó un empate a cero que dejó sensaciones contrapuestas. Por un lado, el Yeclano demostró solidez, capacidad de generar ocasiones y un dominio territorial claro. Por otro, la frustración de no haber materializado ninguna de esas oportunidades pesó en el ánimo de jugadores y aficionados.