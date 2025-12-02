El Yeclano Deportivo anuncia a Iván Ruiz como nuevo técnico azulgrana

Pedro Re Martes, 2 de diciembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El Yeclano cerró rápidamente el relevo en su banquillo. Tras la destitución de Iván Martínez, motivada por la derrota frente a la Deportiva Minera, el club que preside Pedro Romero anunció este martes el nombramiento de Iván Ruiz como nuevo entrenador del conjunto azulgrana.

El técnico madrileño, que se encontraba sin equipo tras su última etapa en el CD Calahorra, asume el mando de un proyecto exigente en el Altiplano, donde el equipo busca reconducir su trayectoria y recuperar la estabilidad deportiva. Ruiz posee una amplia experiencia en los banquillos de Segunda Federación, categoría en la que ha dirigido a clubes como el CD Estepona, la Penya Independent, el Navalcarnero y el propio Calahorra, al que llegó en octubre de 2024.