El Valencia cede al cartagenero Pablo López al Mirandés

El cartagenero Pablo López da un salto en su todavía corta carrera y encuentra acomodo en el fútbol profesional. A sus 19 años, y sin ... sitio en la primera plantilla del Valencia, el club de Mestalla ha decidido cederlo al Mirandés, el club de Segunda que mejor rendimiento saca a este tipo de chicos que vienen de grandes canteras. Pablo López, criado en La Manga del Mar Menor, se caracteriza por su habilidad para encarar, por su velocidad y llegada al área rival.

Tiene una excelente pierna izquierda y entre sus virtudes destaca su buen balón parado. Todo esto hizo que el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, paralizase las opciones de salida del extremo cartagenero, que tenía además del Mirandés a otro club de Segunda División pidiendo la cesión para esta temporada.

Durante la pretemporada, su dinamismo en la banda, además de su versatilidad para jugar también en la mediapunta y las cualidades técnicas de Pablo López han agradado al cuerpo técnico del primer equipo. Y, por momentos, parecía que incluso podía quedarse y debutar en Primera. Internacional sub-19 con España, ha sido el canterano que ha disfrutado de más minutos en los cinco amistosos disputados por su equipo de origen. El cartagenero dejó buenas impresiones tanto jugando de enganche como de extremo a pierna cambiada.

Hay varias cláusulas con penalización para el Mirandés si el jugador no disputa un determinado número de minutos

Se han introducido varias cláusulas en el contrato, tendentes a que haya penalización para el Mirandés si no disputa un determinado número de minutos. Si esto sucede, Pablo López podría volver a la disciplina valencianista en el mes de enero.

Jairo, a Chipre

Por otra parte, el tinerfeño Jairo Izquierdo, que en enero salió del Cartagena tras abonar el Elche su cláusula de rescisión de 300.000 euros, rescindió ayer su contrato con la entidad franjiverde y se ha comprometido con el AEK Larnaca chipriota. Jairo cobró un dinero ayer por salir de un Elche en el que apenas ha tenido protagonismo.