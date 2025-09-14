La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Peque, jugador del Lorca Deportiva, conduce el balón ante el Real Jaén. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM
Segunda RFEF

El UCAM y el Lorca protagonizan el duelo más atractivo del día

Los universitarios, que afrontan el partido con la presión de no dejar escapar más puntos, reciben a un cuadro lorquino reforzado por el empate inaugural

Pedro Re

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:28

El choque entre UCAM Murcia y Lorca Deportiva en La Condomina (19.30 horas) se presenta como uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación. Tras la derrota inaugural frente al Melilla, el equipo universitario afronta el partido con la presión de no dejar escapar el tren de la regularidad desde las primeras jornadas. Germán Crespo reconoció en la previa que será un duelo complejo.

Por su parte, el Lorca Deportiva encara el derbi tras un valioso empate en casa frente al Real Jaén, resultado que reforzó la confianza del grupo en su capacidad de competir contra equipos de nivel. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no llega exento de dificultades: la baja confirmada de Juanma Acevedo condiciona la elaboración en el centro del campo, mientras que la duda de Juan Hernández, uno de los atacantes más desequilibrantes de la plantilla, añade incertidumbre.

Solidez con Checa

En el Ángel Celdrán se medirán a partir de las 11.00 horas la Deportiva Minera y el Estepona. La Minera llega en un momento anímico muy positivo. La victoria liguera a domicilio frente al Xerez Deportivo confirmó que el proyecto de Checa transmite solidez. El triunfo en Copa Federación ante el Melilla refuerza aún más la moral de la plantilla, que parece haber encontrado un equilibrio entre contundencia, intensidad, ofensiva y compromiso colectivo. Enfrente estará un Estepona que empató en casa ante el Linares Deportivo. El conjunto malagueño ha conformado un bloque con experiencia en la categoría que aspira a asentarse en la zona alta.

El fútbol liguero regresa a La Constitución (11.30) tras el descenso. El Yeclano Deportivo está obligado a transformar esa herida en un impulso La derrota en Águilas dejó sensaciones encontradas. Iván Martínez no ocultó que habrá variantes respecto al once inicial. Enfrente estará el Melilla. Su triunfo en la primera jornada frente al UCAM le otorgó crédito. Sin embargo, el golpe sufrido ante la Minera dejó en evidencia debilidades.

Para el Águilas, el reto se eleva de nivel en Linarejos (18.00). Viaja con la ilusión de sumar en un campo siempre complicado, sabedor de que hacerlo le permitiría consolidarse en la zona noble. La Unión Atlético, que recibe a las 11.30 al Xerez Deportivo, se vio obligada a renunciar a su denominación de CD Malacitano y atraviesa una situación compleja. Va a jugar en Totana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  7. 7

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  8. 8 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El UCAM y el Lorca protagonizan el duelo más atractivo del día

El UCAM y el Lorca protagonizan el duelo más atractivo del día