El UCAM y el Lorca protagonizan el duelo más atractivo del día

El choque entre UCAM Murcia y Lorca Deportiva en La Condomina (19.30 horas) se presenta como uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación. Tras la derrota inaugural frente al Melilla, el equipo universitario afronta el partido con la presión de no dejar escapar el tren de la regularidad desde las primeras jornadas. Germán Crespo reconoció en la previa que será un duelo complejo.

Por su parte, el Lorca Deportiva encara el derbi tras un valioso empate en casa frente al Real Jaén, resultado que reforzó la confianza del grupo en su capacidad de competir contra equipos de nivel. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no llega exento de dificultades: la baja confirmada de Juanma Acevedo condiciona la elaboración en el centro del campo, mientras que la duda de Juan Hernández, uno de los atacantes más desequilibrantes de la plantilla, añade incertidumbre.

Solidez con Checa

En el Ángel Celdrán se medirán a partir de las 11.00 horas la Deportiva Minera y el Estepona. La Minera llega en un momento anímico muy positivo. La victoria liguera a domicilio frente al Xerez Deportivo confirmó que el proyecto de Checa transmite solidez. El triunfo en Copa Federación ante el Melilla refuerza aún más la moral de la plantilla, que parece haber encontrado un equilibrio entre contundencia, intensidad, ofensiva y compromiso colectivo. Enfrente estará un Estepona que empató en casa ante el Linares Deportivo. El conjunto malagueño ha conformado un bloque con experiencia en la categoría que aspira a asentarse en la zona alta.

El fútbol liguero regresa a La Constitución (11.30) tras el descenso. El Yeclano Deportivo está obligado a transformar esa herida en un impulso La derrota en Águilas dejó sensaciones encontradas. Iván Martínez no ocultó que habrá variantes respecto al once inicial. Enfrente estará el Melilla. Su triunfo en la primera jornada frente al UCAM le otorgó crédito. Sin embargo, el golpe sufrido ante la Minera dejó en evidencia debilidades.

Para el Águilas, el reto se eleva de nivel en Linarejos (18.00). Viaja con la ilusión de sumar en un campo siempre complicado, sabedor de que hacerlo le permitiría consolidarse en la zona noble. La Unión Atlético, que recibe a las 11.30 al Xerez Deportivo, se vio obligada a renunciar a su denominación de CD Malacitano y atraviesa una situación compleja. Va a jugar en Totana.