Triple sesión en un Artés Carrasco que recupera su mejor aspecto

Pedro Re Lorca Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:30

El estadio Artés Carrasco volverá a vibrar este fin de semana con una intensa agenda futbolística que consolida su papel como epicentro deportivo del Guadalentín. Tras reabrir sus puertas con el encuentro de Copa del Rey entre el Lorca Deportiva y la UD Almería, el recinto lorquino se prepara para una doble jornada de competición en la Segunda Federación, a la que se sumará un tercer compromiso el próximo miércoles 12 de noviembre.

La primera cita llegará este sábado a las 16.30 horas, cuando el Lorca Deportiva reciba a la Deportiva Minera. El conjunto dirigido por Sebas López afronta el choque con la moral reforzada tras su reciente victoria en Estepona, pero consciente de la necesidad de seguir sumando para abandonar la zona de descenso. El duelo, por tanto, se presenta como un derbi regional de alta intensidad. El domingo, el Artés Carrasco volverá a abrir sus puertas para acoger, en esta ocasión, el encuentro entre el Águilas FC y el UD Melilla. El conjunto aguileño ejercerá de local en el estadio lorquino debido a las labores de replantación del césped en El Rubial, su habitual feudo. En un curioso intercambio de escenarios, los papeles se invierten respecto a jornadas anteriores, cuando fue el Lorca Deportiva quien tuvo que desplazarse a Águilas para recibir al Extremadura por el mismo motivo.

Urgencias aguileñas

El choque del Águilas se presenta decisivo. El equipo Adrián Hernández, que viene de caer ante el Puente Genil, necesita reencontrarse con la victoria y recuperar sensaciones ante un rival directo. El Melilla, por su parte, marca el límite de la zona de descenso y podría caer nuevamente en ella si sale derrotado del Artés Carrasco, lo que aumenta la tensión y la trascendencia del encuentro.

Pero la actividad futbolística no se detendrá ahí. Apenas tres días después, el miércoles 12 de noviembre a las 17.00 horas, el estadio lorquino volverá a ser escenario de otro compromiso oficial. El Lorca Deportiva recibirá al Puente Genil en el partido aplazado en su momento debido a los problemas que presentó el terreno de juego. La Real Federación Española de Fútbol ya ha confirmado la nueva fecha y horario, completando así una semana de auténtica maratón futbolística en el municipal lorquino.

Con estos tres encuentros en apenas cinco días, el Artés Carrasco reafirma su relevancia como punto neurálgico del fútbol regional. La afición tendrá la oportunidad de disfrutar de tres citas de gran interés, donde se mezclan la rivalidad, la urgencia por los puntos y la ilusión por los objetivos. El coliseo lorquino, que ha superado con éxito las labores de resiembra y mejora de su terreno de juego, volverá a lucir sus mejores galas para recibir a los equipos de la zona. Cinco días de fútbol con el sello inconfundible del Artés Carrasco como testigo de excepción.