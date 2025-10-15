La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria. R. García / EFE
Análisis

Los números de una España para soñar con otra era dorada

La selección de Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa y con el mejor porcentaje de victorias, avista el Mundial del próximo año como pasaporte hacia la gloria

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

Comenta

Todos los números están con La Roja. A ocho meses para que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dé el pistoletazo de salida, ... la selección española de Luis de la Fuente sigue engrosando unos registros sin parangón, incrementando así el bagaje de una etapa con el riojano en el banquillo que acumula ya dos títulos y tres finales de tres posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  7. 7

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  8. 8 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  9. 9 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  10. 10 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los números de una España para soñar con otra era dorada

Los números de una España para soñar con otra era dorada