España presenta su nueva piel para el Mundial

Javier Varela Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:45 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

La Selección Española ya tiene su nueva piel para el Mundial de 2026. El estreno oficial será el 18 de noviembre, en el encuentro ante Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, aunque desde esta semana los aficionados ya pueden conocer los detalles de la camiseta que La Roja lucirá en la cita en Estados Unidos, México y Canadá, siempre que confirme su billete durante la ventana FIFA de noviembre.

La clasificación podría sellarse el 15 de noviembre frente a Georgia en Tiflis o, si no, tres días después ante los otomanos en Sevilla. Si el conjunto de Luis de la Fuente certifica su billete será su decimoséptimo Mundial, y el decimotercero consecutivo. Desde 1974, que se disputó en Alemania, España no falta a una cita mundialista, una regularidad que solo comparten la propia selección germana, Brasil y Argentina, potencias históricas que han mantenido una presencia casi ininterrumpida en el torneo por excelencia de selecciones.

El camino de España en los Mundiales comenzó en 1934, en la edición disputada en Italia. Aquel debut trajo consigo la identidad visual que se ha convertido en símbolo nacional: camiseta roja y pantalón azul. Desde entonces apenas ha variado salvo por detalles. En aquel campeonato, España logró derrotar a Brasil (3-1), aunque acabó cayendo ante la anfitriona en un polémico desempate.

La azul del gol de Iniesta

Desde aquel debut mundialista y con el paso de las décadas, muchas camisetas de la selección española han marcado época. Pero si hay una a la que todos los aficionados tienen un recuerdo especial es la azul de la final de Sudáfrica 2010, la que llevó Andrés Iniesta cuando firmó el gol que dio a España su primera y única estrella mundial.

La nueva camiseta titular se inspira en los símbolos nacionales, con un diseño de base roja y finas rayas verticales amarillas, una clara alusión a la bandera. En los hombros y el pantalón, las tres bandas clásicas de Adidas se tiñen con los colores de España, mientras que en la parte posterior del cuello aparece grabado el nombre del país, en homenaje al espíritu colectivo y la identidad de la selección.

El diseño no solo apuesta por la estética. La nueva equipación incorpora tejidos elásticos 3D con tecnología CLIMACOOL+, que favorece la ventilación y mejora la gestión del sudor. Además, las zonas de malla y los acabados perforados garantizan un mayor rendimiento en condiciones de calor o humedad, aspectos esenciales de cara a un Mundial que se disputará en tres países y diferentes climas.

La segunda equipación, en marzo

La segunda equipación verá la luz en marzo, durante los amistosos internacionales previos al Mundial. Adidas tiene previsto presentar una versión blanca con pantalón rojo, que debutará en la Finalissima, donde España se enfrentará a Argentina, que vestirá de negro.

La firma Adidas ha presentado las nuevas equipaciones de sus selecciones insignia de cara al torneo, entre ellas España, Argentina, Italia, Colombia y México, en un lanzamiento global que busca unir tradición y modernidad. La marca alemana, que lleva más de siete décadas vistiendo a la Mannschaft, afrontará además su último Mundial con Alemania, poniendo fin a una relación histórica iniciada en 1950.

Temas

Selección española de fútbol