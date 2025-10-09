España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Cambio de planes en la selección española de cara al partido del sábado ante Georgia en Elche, clasificatorio para el Mundial del próximo año. La dana Alice que azota la Comunidad Valenciana desde este jueves y la alerta roja decretada por la Aemet para la zona del levante español ha obligado a La Roja a cambiar su idea de viaje inicial y trasladar la rueda de prensa previa al partido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente y Mikel Merino comparecerán este viernes desde las 13:00 horas.