Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Mundial | Clasificación

España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice

El temporal en la Comunidad Valenciana obliga a La Roja a alterar sus planes y desplazarse el mismo día del partido ante Georgia

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:42

Comenta

Cambio de planes en la selección española de cara al partido del sábado ante Georgia en Elche, clasificatorio para el Mundial del próximo año. La dana Alice que azota la Comunidad Valenciana desde este jueves y la alerta roja decretada por la Aemet para la zona del levante español ha obligado a La Roja a cambiar su idea de viaje inicial y trasladar la rueda de prensa previa al partido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente y Mikel Merino comparecerán este viernes desde las 13:00 horas.

