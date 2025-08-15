El Rubial se viste de gala para el Águilas-Lorca, un clásico del verano murciano

Pedro Re Lorca Jueves, 14 de agosto 2025 | Actualizado 15/08/2025 00:26h. Comenta Compartir

Cada 15 de agosto, la agenda deportiva de la Región de Murcia marca una cita ineludible: el Trofeo Playa y Sol, encuentro veraniego que, año tras año, reúne a dos de las aficiones más fieles y apasionadas del fútbol regional. De hecho, el primer duelo data de 1901. La denominación del torneo no es casual debido a las magníficas playas de las costas de Águilas y el Sol como apelativo con el que se conoce a la ciudad de Lorca.

Este viernes, a partir de las 20:00 horas, el histórico estadio centenario El Rubial abrirá sus puertas para acoger a centenares de seguidores de ambos conjuntos. Las gradas aguileñas se teñirán de blanco y azul, en un ambiente que, aunque amistoso, acapara una rivalidad entre localidades vecinas. Los precios de las entradas son de 10 euros para adultos y 5 para niños, en busca de un lleno como antesala de la liga.

En el plano deportivo, tanto Adrián Hernández, técnico del Águilas, como Sebas López, entrenador del Lorca Deportiva, afrontan el duelo con una nota positiva: podrán disponer de la totalidad de sus plantillas. La pretemporada, hasta el momento, ha transcurrido sin contratiempos graves en forma de lesiones, lo que convierte este partido en una oportunidad ideal para que los entrenadores sigan ajustando esquemas y los aficionados puedan evaluar el estado físico y técnico de los nuevos fichajes.

En la memoria de todos aún resuena el resultado de la edición anterior, cuando el Águilas se impuso con un contundente 4-0. Aquel marcador reflejó la diferencia de categoría que existía en ese momento entre ambos clubes. Sin embargo, el panorama de esta temporada es distinto: tanto Águilas como Lorca Deportiva militarán en el Grupo IV de Segunda Federación, lo que augura un duelo más equilibrado.

Pretemporadas distintas

El recorrido de ambos conjuntos en esta pretemporada presenta matices. El Águilas ha disputado tres choques, todos ellos en El Rubial. En el primero se midió al Almería, de Segunda, cayendo por 0-2. Posteriormente el Cartagena se llevó la victoria por la mínima (0-1) en un duelo muy disputado, y frente al Alcoyano firmaron un empate sin goles (0-0), dejando buenas sensaciones defensivas.

Por su parte, el Lorca Deportiva ha acumulado cuatro amistosos. En el Artés Carrasco, comenzó con una derrota ajustada ante el Real Murcia (1-2) y repitió el mismo signo ante el Alcoyano (0-1). En sus salidas, los blanquiazules vencieron por la mínima en el feudo del Olímpico de Totana (0-1) y mostraron eficacia ofensiva en Mazarrón, imponiéndose por 0-3.

Más allá del resultado, el Trofeo Playa y Sol es un escaparate para ambos equipos. Sirve para medir sensaciones, para engrasar automatismos y, sobre todo, para reforzar el vínculo entre las plantillas y aficiones de ambos equipos antes de que la competición oficial dicte sentencia. El Rubial volverá a ser, por una noche, el centro del fútbol regional, con dos equipos que, pese a la etiqueta de amistoso, no renunciarán a darlo todo sobre el césped.