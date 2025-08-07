La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jugadores del Yeclano ejercitándose en la playa de San Juan. YECLANO
Segunda RFEF

La revolución del Yeclano, a solo dos fichajes de finalizar

El cuadro azulgrana, con 18 caras nuevas y sin ningún futbolista del año pasado, busca un lateral zurdo y un pivote que pueda jugar de central

José Otón

José Otón

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:46

El Yeclano fue el último de los equipos murcianos en arrancar la pretemporada. De hecho, se encuentra en su segunda semana de trabajo, una menos ... que la mayoría de sus competidores, y ha tenido que trabajar contrarreloj para ir armando su plantilla de cara al arranque de la liga en la segunda semana de septiembre.

