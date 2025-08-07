La revolución del Yeclano, a solo dos fichajes de finalizar

El Yeclano fue el último de los equipos murcianos en arrancar la pretemporada. De hecho, se encuentra en su segunda semana de trabajo, una menos ... que la mayoría de sus competidores, y ha tenido que trabajar contrarreloj para ir armando su plantilla de cara al arranque de la liga en la segunda semana de septiembre.

Ha sido, de los representantes murcianos del grupo 4, el que más complicado lo ha tenido ya que ha comenzado de cero después de que abandonaran la entidad todos los futbolistas que militaron en el cuadro azulgrana en Primera Federación y que acabaron contrato el pasado 30 de junio.

Tras incorporar a los porteros Acín y Borja Martín, a los defensas Nani, Fadel, Jordan, Melli y Jorge Borao, a los centrocampistas Carrasco, Totti, Puri y Toni Jou, y a los atacantes Asier Seijo, Tudela, Jorge Domínguez, Xabi, Babacor, Bianco y Cordero, el club del Altiplano sigue teniendo una ficha sénior libre, además de varias sub-23.

La idea de la secretaría técnica azulgrana, al igual que la del entrenador Iván Martínez, que está participando activamente en la confección de la plantilla, es incorporar un lateral izquierdo y también un central que pueda jugar de pivote, o viceversa. El primer amistoso del verano para el cuadro yeclano será el próximo sábado frente al Santa Pola en tierras alicantinas.