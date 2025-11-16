Quinta victoria seguida de un Lorca embalado (0-1) El gol de Morros a los cuatro minutos hace que los de Sebas López asalten Chapín y se pongan cuartos tras una racha sensacional

Ante más de ocho mil espectadores, el Lorca Deportiva firmó en Chapín un triunfo muy importante (0–1) que prolonga su racha a cinco victorias consecutivas y le permite escalar hasta la cuarta posición, en puestos de promoción de ascenso, superando al propio Xerez CD en la clasificación. El encuentro no pudo comenzar mejor para el conjunto dirigido por Sebas López. Cuando apenas se habían disputado cuatro minutos, Morros, que regresaba al once inicial, aprovechó una acción ofensiva para batir al meta De la Calzada y colocar el 0–1 en el marcador. El tanto inicial reforzó la propuesta del cuadro lorquino, que se aplicó con rigor defensivo para proteger a su guardameta Ernestas y minimizar los intentos de reacción locales.

Bajo un intenso aguacero, el Xerez CD trató de asentarse y buscar profundidad, aunque sin precisión en los metros finales. Adrián Heredia y el propio Morros dispusieron de acercamientos que pudieron ampliar la ventaja visitante, pero el duelo llegó al descanso con el ajustado 0–1. La segunda mitad mantuvo el guion de tensión y alternancia. Mati Castillo rozó el empate nada más reanudarse el juego, y poco después fue Juanma Acevedo quien pudo ampliar la renta del Lorca Deportiva tras un buen centro de Gabri López.

El partido dio un giro en el minuto 62, cuando Adri fue expulsado con roja directa, dejando al Xerez CD con diez hombres. Con un jugador menos, el conjunto jerezano volcó sus esfuerzos en busca del empate, empujado por su afición y por la lluvia que dificultaba cada acción. No obstante, la zaga visitante respondió con oficio, cerrando espacios y manteniendo a raya los intentos locales hasta el pitido final.

El Lorca Deportiva selló así un triunfo tan sufrido como valioso, que afianza su candidatura a los puestos altos de la tabla. El equipo afronta ahora dos compromisos consecutivos en casa, frente a la UD Melilla y el Atlético Malagueño, con la oportunidad de consolidar su excelente dinámica.

Por otro lado, el Unión Malacitano venció en Totana al histórico Real Jaén (2-0), con tantos de Josema Raigal y Pérez, de penalti. Los de Campos son terceros.

