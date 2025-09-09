Primera jornada vibrante para los equipos de Segunda Federación

La primera jornada de la Segunda Federación dejó para los equipos de la Región de Murcia un panorama variado, con alegrías, tropiezos y la confirmación ... de que la temporada 2025/26 será tan exigente como apasionante. Finalmente serán seis los representantes murcianos en la categoría, después de la curiosa y polémica transformación de La Unión Atlético en el llamado CD Malacitano, operación que la Real Federación Española de Fútbol terminó rechazando. El resultado fue casi un efecto búmeran: no recayó sobre La Unión, donde la directiva y buena parte de la afición están en pleno desencuentro, sino sobre Totana, que será la plaza donde juegue finalmente el equipo.

Con esa curiosa reubicación como telón de fondo, los demás clubes murcianos comenzaron a competir con resultados dispares: Águilas FC venció al Yeclano Deportivo en el primer derbi regional del curso; Lorca Deportiva firmó un empate sin goles en casa frente al Real Jaén; UCAM Murcia cayó en Melilla; y la Deportiva Minera se estrenó con una ilusionante remontada en Chapín ante el Xerez Deportivo.

El Rubial vibró con el primer derbi

El encuentro de mayor expectación se vivió en el estadio El Rubial, donde se disputó el primer derbi murciano de la temporada. La cita tenía un componente emocional añadido: Adrián Hernández, técnico del Águilas FC, se enfrentaba a su exequipo, el Yeclano Deportivo, al que entrenó la pasada campaña. Y la tarde no pudo comenzar mejor para los locales.

En apenas cuatro minutos, el conjunto aguileño ya había encarrilado la victoria con los tantos de Uri y Chris Martínez, que encendieron a la grada y dieron a los de la costa una ventaja temprana que supieron administrar. El Yeclano, sin embargo, no bajó los brazos y encontró premio nada más comenzar la segunda parte con un gol de Borao. Ese tanto dio emoción al choque, pero los visitantes no tuvieron la precisión suficiente para empatar. La primera sonrisa del campeonato se quedó en Águilas.

El Lorca Deportiva suma un punto en su regreso

En el Artés Carrasco, el Lorca Deportiva debutó en Segunda Federación ante su afición con un empate sin goles frente al Real Jaén. Fue un duelo intenso, con ocasiones repartidas, que dejó un balance positivo en defensa para el equipo de Sebas López, aunque evidenció la necesidad de mejorar en ataque.

Los protagonistas del partido fueron los porteros: Ernestas por parte lorquina y Rabanillo en la portería jienense. Ambos desbarataron varias oportunidades claras y mantuvieron el 0-0 hasta el final. El punto deja buen sabor por la solidez defensiva, pero obliga al conjunto blanquiazul a dar un paso adelante en la creación ofensiva si quiere sumar victorias en las próximas jornadas.

La Deportiva Minera sorprende en Chapín

La nota más positiva para la representación murciana llegó de la mano de la Deportiva Minera, que logró una victoria de prestigio en Chapín frente al Xerez Deportivo. El conjunto dirigido por Checa confirmó que las buenas sensaciones de la pretemporada no eran un espejismo.

El partido, sin embargo, no empezó bien: a los dos minutos, Ilias adelantó al Xerez. Pero la Minera reaccionó con carácter y contundencia. Ayala y Kike Carrasco voltearon el marcador antes del descanso, y en la reanudación, a los nueve minutos, Javi Vera puso la puntilla con el 1-3 definitivo. Fue una victoria que ratifica la ambición minera y que sitúa al equipo como una de las sorpresas iniciales de la categoría.

El UCAM paga su falta de puntería en Melilla

El UCAM Murcia no pudo empezar con buen pie. En su visita a Melilla, el equipo universitario mostró actitud y capacidad de reacción, pero pecó de falta de acierto en los metros finales. El choque se torció muy pronto: apenas transcurría el primer minuto cuando Dago adelantó a los locales. El UCAM reaccionó y acumuló ocasiones para empatar, pero el gol no llegó ni antes ni después del descanso. Ya en el minuto 89, cuando el empate parecía posible, Abdel-lah sentenció en una contra con el 2-0. Una derrota amarga que obliga al conjunto de la capital a corregir su puntería si no quiere descolgarse desde el inicio.

La Unión Atlético, en tierra de nadie

El capítulo más singular lo protagonizó La Unión Atlético, o, mejor dicho, el equipo renombrado como CD Malacitano, que terminó recalando en Totana para competir en esta Segunda Federación. Su estreno fue en Lebrija, donde se midió al Atlético Antoniano en un duelo sin goles. El equipo de José Miguel Campos se mostró sólido en defensa y con capacidad para generar peligro en ataque, especialmente a través de Jesús y Mike, aunque sin la eficacia necesaria para llevarse los tres puntos. Al final, el empate a cero fue justo, pero deja la sensación de que el conjunto unionense-totanero-malagueño (según quién pregunte) podría haber debutado con victoria.

Los otros marcadores reflejaron los siguientes marcadores: Salerm Puente Gemil-Xerez CD (2-1), CD Estepona-Linares Deportivo (1-1), Almería B-Recreativo de Huelva (0-2), CD Extremadura-Atlético Malagueño (3-2).

Lo que viene: la segunda jornada

La competición no se detiene y la segunda jornada traerá nuevos desafíos y otro derbi regional. El calendario ha querido que el UCAM Murcia y el Lorca Deportiva se enfrenten en La Condomina (domingo, 19:30), en un partido que medirá la capacidad de reacción de ambos.

El resto de los equipos murcianos también tendrán compromisos importantes:

Deportiva Minera – Estepona (domingo, 11:00).

Yeclano Deportivo – Melilla (domingo, 11:30).

La Unión Atlético – Xerez Deportivo (domingo, 11:30).

Linares Deportivo – Águilas FC (domingo, 18:00).

Se avecina una jornada cargada de emociones, con derbi incluido y la necesidad para varios equipos de sumar sus primeros tres puntos de la temporada.