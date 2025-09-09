La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Partido del Lorca Deportiva contra el Jaén. Lorca Deportiva

Primera jornada vibrante para los equipos de Segunda Federación

Pedro Re

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:42

La primera jornada de la Segunda Federación dejó para los equipos de la Región de Murcia un panorama variado, con alegrías, tropiezos y la confirmación ... de que la temporada 2025/26 será tan exigente como apasionante. Finalmente serán seis los representantes murcianos en la categoría, después de la curiosa y polémica transformación de La Unión Atlético en el llamado CD Malacitano, operación que la Real Federación Española de Fútbol terminó rechazando. El resultado fue casi un efecto búmeran: no recayó sobre La Unión, donde la directiva y buena parte de la afición están en pleno desencuentro, sino sobre Totana, que será la plaza donde juegue finalmente el equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  2. 2 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  5. 5 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  6. 6

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  10. 10

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Primera jornada vibrante para los equipos de Segunda Federación

Primera jornada vibrante para los equipos de Segunda Federación