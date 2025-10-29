Noche grande en un Artés Carrasco que reabre sus puertas para el Lorca-Almería

Pedro Re Lorca Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:24 Comenta Compartir

La Copa del Rey regresa a la Ciudad del Sol con un partido que marcará un antes y un después en la temporada del Lorca Deportiva. El Estadio Francisco Artés Carrasco vuelve a abrir sus puertas para un encuentro oficial tras la incertidumbre, trabajos a contrarreloj y un césped que, hace apenas unos días, era más una utopía que una alfombra verde. Hoy, sin embargo, está considerado ya uno de los mejores tapetes del panorama nacional. El fútbol vuelve a reinar en Lorca, y lo hace a lo grande: Lorca Deportiva–UD Almería, a partido único, en la primera ronda de la Copa del Rey. Arranca a las 20.00 horas.

Será una noche de emociones, de reencuentros y de ilusiones renovadas. La grada lorquina volverá a latir con fuerza: se espera una entrada cercana a los 4.000 espectadores, con más de un millar de seguidores almerienses que han adquirido sus entradas en apenas unos días. La respuesta local también ha sido notable: los socios del Lorca no pagan, y los precios populares (20 euros en tribuna, 15 en fondo sur) han ayudado a que el ambiente se presente como el de las grandes citas. La grada lateral se reserva para la hinchada visitante, que teñirá una parte del estadio de rojo, mientras el resto del coliseo lucirá el blanco y azul característico de la afición lorquina.

Sobre el papel, la eliminatoria presenta un claro favoritismo para el conjunto visitante. El UD Almería de Rubí, que milita en la Segunda División, llega a esta cita en un momento dulce: tercero en la tabla tras su reciente victoria ante el CD Castellón, con un bloque compacto, un estilo de juego definido y una plantilla repleta de talento y físico. Los almerienses, sin embargo, afrontan el choque con el respeto que merece un rival con historia, tradición y hambre de reivindicarse.

Sebas López prioriza el duelo liguero del domingo ante el Estepona y hará cambios para «gestionar la carga» de los jugadores

Enfrente estará un Lorca Deportiva que, pese a su mal inicio liguero en Segunda Federación, en puestos de descenso, ha mostrado cierta reacción en los últimos encuentros. El equipo de la Ciudad del Sol encara la Copa como una oportunidad para cambiar la dinámica, recuperar confianza y mostrar a su afición que el trabajo de Sabas López de las últimas semanas empieza a dar frutos. La motivación será máxima: jugar ante un rival de superior categoría, en casa, y con la posibilidad de hacer historia si logran la sorpresa.

Uno de los protagonistas de la noche no vestirá ni de corto ni de chándal: será el nuevo césped del Artés Carrasco. Hace apenas tres días, era imposible jugar ante el Puente Genil buscando alternativas para disputar su encuentro. La intervención de los últimos días ha sido decisiva: la resiembra, el drenaje y el tratamiento intensivo han devuelto al terreno de juego una apariencia y unas condiciones que lo colocan entre los mejores del país. Este hecho no solo tiene valor deportivo, sino también simbólico. El Lorca, acostumbrado a sobreponerse a las adversidades, vuelve a sentirse local en su propio templo. El Artés Carrasco vuelve a respirar fútbol, y lo hace con una noche de Copa que muchos esperaban desde hace tiempo.

Un golpe de efecto

El formato a partido único añade un ingrediente especial: no habrá segunda oportunidad. Si los 90 minutos terminan con empate, habrá prórroga, y si la igualdad persiste, penaltis. Todo se decidirá esta noche. Circunstancia que equilibra las fuerzas, permitiendo al conjunto lorquino soñar con un golpe de efecto ante un rival de superior división. El técnico local confía en el empuje de la grada y en el orden táctico para sostener el pulso ante un Almería que previsiblemente dominará la posesión.

«El partido que a nosotros realmente nos importa» es el del domingo en Estepona, aseguró Sebas López. Por este motivo, el cuerpo técnico lorquino planea «gestionar el tema de carga» y no descarta dar descanso a jugadores clave. El técnico del Lorca, eso sí, ha reconocido que para los futbolistas es un partido especial por la «proyección a nivel mediático», pero ha insistido en que la mente está puesta en el futuro inmediato en la competición doméstica. « Tenemos que pensar en que el domingo tenemos una final», recordó el entrenador de un Lorca Deportiva que se toma el partido de hoy como un premio.