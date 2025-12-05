La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Wayne Gretzky muestra la papeleta de Cabo Verde durante el sorteo del Mundial 2026. Dan Mullan (Afp)
Análisis

Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno de los países exóticos del torneo

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:32

Comenta

Uno de los rivales de La Roja será uno de los debutantes mundialistas más llamativos. Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno ... de los países exóticos del torneo. A diferencia de otras selecciones beneficiadas por la ampliación del formato, los 'Tiburones Azules' se clasificaron por méritos propios, dominando el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y dejando atrás nada menos que a Camerún, una potencia continental. Con una campaña brillante (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota) alcanzaron 23 puntos y sellaron el primer boleto mundialista de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  3. 3 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  4. 4

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  5. 5 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  6. 6

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  7. 7 Todos los mercadillos de Navidad 2025 en la Región de Murcia
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  10. 10 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Los &#039;Tiburones Azules&#039;, la supuesta cenicienta