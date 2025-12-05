Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:40 | Actualizado 21:06h. Comenta Compartir

España ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en pos del sueño de la segunda estrella, tras aquella inolvidable conquista de Sudáfrica. Todavía sin orden concreto de partidos, que se conocerá este sábado, La Roja sabe que deberá enfrentarse a la bicampeona mundial Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en una primera fase asequible. La selección de Luis de la Fuente, encuadrada en el grupo H como en 2010, disputará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara.

La histórica selección charrúa, actualmente dirigida por Marcelo Bielsa y con el madridista Fede Valverde, el azulgrana Ronald Araujo y el atlético José María Giménez en sus filas, se presenta como la mayor amenaza aunque está lejos de su mejor momento. La celeste ya fue rival de España en la fase de grupos del Mundial de Italia en 1990, con empate sin goles en Údine.

Por su parte, el combinado saudí, que sorprendió al mundo derrotando a Argentina en su primer encuentro en Catar 2022 y cuenta a sus espaldas con un fútbol muy pujante en lo económico, se cruzó en el camino de La Roja en la ronda inicial del Mundial de Alemania 2006, con una victoria apurada, 1-0, merced a un tanto de Juanito que permitió firmar un pleno antes de caer en octavos de final frente a la Francia de Zidane.

Finalmente, la debutante Cabo Verde se medirá por primera vez en su historia a España, aportará la nota de exotismo e intentará dar la sorpresa sin presión alguna en un grupo en el que sobre el papel debería ocupar la última posición.

En caso de lograr el objetivo de ser la mejor del grupo H, España se mediría en el SoFi Stadium de Inglewood, un suburbio de Los Ángeles, a la segunda clasificada del J, en el que precisamente está encuadrada Argentina, la defensora del título, junto a Argelia, Austria y Jordania. Un tropiezo propio y también de la Albiceleste podría colocar a dos de las grandes candidatas al título cara a cara en dieciseisavos, pues también se enfrentan en la primera eliminatoria, en el Hard Rock Stadium de Miami, el segundo del H y el primero del J. Sin embargo, si ambas selecciones hacen los deberes no se enfrentarían hasta una hipotética final.

Finalmente, si la selección española accediese a la fase del KO como una de las ocho mejores terceras de grupo las posibilidades aumentan hasta cuatro combinaciones, contra los ganadores de los grupos I, en el que están la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland; G, con Bélgica como favorita; A, en el que está la anfitriona México; y L, con Inglaterra y Croacia.

Trump, protagonista

El sorteo fue conducido por el excapitán de Inglaterra Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson, también británica, con la participación de exjugadores de otras modalidades muy populares en Estados Unidos como el laureado jugador de fútbol americano Tom Brady, la leyenda canadiense de hockey hielo Wayne Gretzky, el beisbolista Aaron Judge y el mito de la NBA Shaquille O'Neal, los cuatro encargados de extraer las bolas con las diferentes selecciones.

La interpretación del aria 'Nessun dorma', de la ópera 'Turandot', a cargo del cantante italiano Andrea Bocelli, abrió la gala antes de la puesta en escena, a cargo del cómico y actor Kevin Hart y la modelo Heidi Klum, que introdujeron el discurso de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA brindó el protocolario saludo a Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, mandatarios de los tres países anfitriones, que también asumieron la palabra y extrajeron las bolas de sus respectivas selecciones nacionales.

El dúo formado por Robbie Williams y Nicole Scherzinger, y la rapera Lauryn Hill dieron continuidad a las actuaciones musicales, intercaladas por imágenes icónicas en la historia de los Mundiales y un controvertido premio FIFA de la Paz a Trump, absoluto protagonista de la ceremonia.

-Los grupos del Mundial

-Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del 'playoff' europeo D -República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte-.

-Grupo B: Canadá, ganador del 'playoff' europeo A -Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte-, Catar y Suiza.

-Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

-Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del 'playoff' europeo C -Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía-.

-Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

-Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del 'playoff' europeo B -Ucrania, Suecia, Polonia y Albania- y Túnez.

-Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto.

-Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

-Grupo I: Francia, Senegal, ganador de la repesca intercontinental 2 -Bolivia, Surinam e Irak- y Noruega.

-Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

-Grupo K: Portugal, ganador de la repesca intercontinental 1 -Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo-, Uzbekistán, Colombia.

-Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.