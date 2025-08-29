El molinense Rodrigo Mendoza se estrena con la selección española sub-21 El centrocampista es una de las novedades de la lista tras su buen inicio de temporada con el Elche

Antonio Gil Ballesta y Cristián Ramón Cobos Viernes, 29 de agosto 2025, 16:09 Comenta Compartir

Apenas un par de partidos en Primera División le han bastado a Rodrigo Mendoza para ganarse la convocatoria de la selección española sub-21. El molinense, titular con el Elche en las dos primeras jornadas de Liga, es una de las principales novedades de la primera lista de David Gordo, que se estrena en el equipo con la intención de aplicar un cambio generacional. Sus dos primeros compromisos serán contra Chipre y Kosovo, ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebrará en 2027.

Una de las apuestas de David Gordo es Rodrigo Mendoza, pieza indiscutible en este Elche que tanto ha sorprendido en este inicio de temporada. El molinense jugó todo el partido del debut en el empate contra el Betis, mientras que disputó 70 minutos en el sorprendente empate de la segunda jornada en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Con apenas 20 años, Mendoza se está convirtiendo en un un fijo para Eder Sarabia en su centro del campo, zona clave para un técnico que apuesta casi todo al juego de asociación y hacerse fuerte con el balón. El molinense es un centrocampista con talento y buen toque que está madurando precisamente en la vuelta del Elche a la élite del fútbol español.

El año pasado alternó titularidades y suplencias en sus 21 encuentros, pero esta temporada apunta a ser más importante en el club donde se ha formado desde 2019. Con solo 14 años ingresó en las bases ilicitanas, tras pasar por el Altorreal, la escuela de fútbol San Miguel y el Ranero, una de las grandes canteras de la Región de Murcia.

Gonzalo, otras de las novedades

El molinense intentará ser importante en la etapa de David Gordo, un entrenador con una trayectoria muy exitosa en las categorías inferiores, que sustituye a Santi Denia y se hace cargo de un proyecto que tiene un objetivo marcado: clasificar al equipo para el Europeo de 2027. Además, este ciclo sirve para decidir qué tres selecciones europeas estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Todo comienza con esta primera ventana de septiembre. España ha quedado encuadrada en el Grupo A con Chipre, Finlandia, Kosovo, Rumanía y San Marino.

Una nueva generación de futbolistas muy talensosos y cargados de ilusión, con Mosquera como único repetidor, están convocados el próximo lunes a las 12.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde empezarán a ejercitarse por la tarde. Otras de las grandes novedades es la aparición del delantero del Real Madrid Gonzalo García.

El jueves se desplazarán a Soria para enfrentarse al primer rival, Chipre al que se medirán el viernes 5 de septiembre en el Estadio de Los Pajaritos. Mientras que el martes 9 disputarán la segunda jornada, en la que el oponente será Kosovo en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina. Por lo tanto, Rodrigo Mendoza no estará en el Trofeo Enrique Roca el próximo jueves, cuando el Elche jugará el partido de presentación del Real Murcia.

Los 23 convocados

Porteros: Astralaga, Fran González y Salvi Esquiel.

Defensas: Rafael Obrador, Álex Valle, Yarek, Simo Keddari, Jacobo Ramón, Mosquera, Álex Jiménez y Ángel Ortiz.

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Chema Andrés, Gerard Hernández y Fer López.

Delanteros: Eliezer Mayunda, Joel Roca, Marc Guiu, Gonzalo Garcia, Adrián Niño, Pablo García e Iker Bravo.