La Minerva logra la salvación con una gran remontada (3-4)

La fase regular de la temporada del grupo 13 de Tercera Federación echa el telón tras una última jornada que amagó con provocar algún infarto que otro, sobre todo en la lucha por la permanencia. El Atlético Pulpileño se convirtió ayer en el último equipo que se cuela en el 'playoff' por subir a Segunda Federación. El conjunto almeriense selló su puesto en la fase de ascenso de categoría tras imponerse con claridad al Alcantarilla en casa (4-0). Los goles de Gonzalo Ochoaizpur, en dos ocasiones, Ramos Acevedo y Francis Moreno encarrilaron el pase de los andaluces a la fase de las eliminatorias.

Nada pudo hacer el UCAM B, el otro equipo con posibilidades de colarse 'in extremis' en la lucha por el ascenso, en una última plaza que ostenta el Águilas B pero que no le permitirá competir por subir debido a que el primer equipo aguileño está en Segunda Federación. El conjunto universitario, que no ganó su encuentro ante el Deportivo Marítimo (1-1) vio cómo el Pulpileño sentenciaba su partido en los primeros 20 minutos del encuentro, por lo que la emoción se acabó desde el principio.

No apto para cardíacos

Donde si hubo nervios hasta el final fue en la pelea por la salvación. La batalla por quedarse en Tercera Federación la libraban en la última jornada la Minerva y el Bullense, pero los del Secante se llevaron el gato al agua y competirán el año que viene en esta categoría. Tuvieron que sudar los cartageneros, que necesitaron remontar a El Palmar (3-4) un partido que tenían perdido y se llevaron sobre la bocina.

Los de Bullas, que visitaban a un Lorca Deportiva que ya es equipo de Segunda RFEF, empezaron ganando en el minuto 4 y se vieron salvados, pero el triunfo final de la Minerva y dos goles lorquinos (2-1) pusieron punto y final a su etapa en Tercera RFEF y caen a Preferente.

