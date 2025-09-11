Minera y Molinense dan el primer paso en la Copa Federación

Pruden López Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

La Deportiva Minera ya espera rival para la siguiente ronda de la Copa Federación tras una victoria contundente ante el Melilla (3-0) de la misma categoría. El equipo de Checa comenzó el partido sufriendo ante un cuadro melillense que intentó bajarle los humos a través de una presión asfixiante al hombre que le impedía a la Minera desarrollar su juego con facilidad. Aún así, el equipo del Llano del Beal logró abrir el marcador con un gol de Manu Galán al segundo palo en un córner (1-0).

Este gol abría un nuevo escenario en el encuentro donde la Minera fue apoderándose del duelo al son de los cánticos de una afición minera que volvió a llenar el Ángel Cerdán a pesar de ser horario laboral en mitad de la semana. El segundo gol llegó en las botas de Rubén Mesa finalizando a las mil maravillas por debajo de las piernas de Franganillo tras un gran pase filtrado de Perdomo (2-0). Aún quedaba media hora de partido pero la Minera no bajó el ritmo.

De hecho, quince minutos después del gol de Mesa, Javi Vera paró el tiempo dentro del área del equipo norteafricano para dar un pase a la red y desatar la locura en el Llano del Beal con el 3-0 y la eliminatoria encarrilada. El duelo finalizó con un golazo anulado de Eghosa Bello y con una eufórica victoria del equipo de Checa para seguir invictos entre la pretemporada y los partidos oficiales de Liga y Copa Federación. En el horizonte está el objetivo de recibir a un equipo de Primera en la Copa del Rey. Para ello, tendrá que ganar dos partidos más en esta Copa Federación.

Álex Martínez y Samu

El otro equipo de la Región que ayer comenzó su camino hacia la fase nacional de la Copa del Rey fue el Unión Molinense. Y las cosas le fueron también de maravilla. Los de Molina de Segura tumbaron al Xerez, de una categoría superior, en un gran partido en el Sánchez Cánovas (2-0). Álex Martínez marcó a los 17 minutos tras una buena jugada de Feli. Y el ariete Samu hizo el segundo en el 77, rematando un gran servicio de Raúl Martínez. Sorpresa agradable, por tanto, para la afición molinense.