El Manchester City no levanta cabeza

Daniel Panero Madrid Domingo, 31 de agosto 2025, 18:04 Comenta Compartir

El Manchester City va de mal en peor. De poco han servido la salida de varios pesos pesados, el desembolso 176 millones de euros en fichajes o el regreso al equipo de Rodri Hernández tras superar su lesión de rodilla. Pep Guardiola sigue sin dar con la tecla y este domingo confirmó los peores presagios con una nueva derrota, esta vez en casa del Brighton por 2-1, que pone patas arriba toda la planificación del equipo ya en el mes de agosto. El City apenas ha sumado tres de los primeros nueve puntos disputados en la Premier League, un bagaje que recuerda al derrumbe del pasado año.

Y es que las sensaciones que mostró el City este domingo en el Brighton Stadium fueron un 'déjà vu' de lo que fue el equipo hace apenas unos meses. Guardiola se rascaba la cabeza de impotencia una vez más al ver cómo los suyos eran incapaces de gobernar un partido que tenían en la mano tras el tanto inicial de Erling Haaland y que poco a poco se fue por el desagüe. Los pupilos de Fabian Hurzeler necesitaron apenas un 37% de posesión y la mitad de pases que su rival para disparar más del doble entre palos que los de Pep (7 a 3) y para dar la vuelta al marcador con los tantos de Milner y Gruda ya en el tiempo de descuento.

El gol sobre la bocina del ariete alemán es un golpe más en el mentón de un Manchester City que no levanta cabeza. Y eso que a lo largo de todo el verano ha tratado de poner remedio con la remodelación del equipo, pero la realidad es que a día de hoy la fórmula para volver a ser ese rodillo que maravilló a Europa sigue sin ser hallada. Por el camino, los 'sky blues' se han desprendido de jugadores clave en la conquista de la Champions como Kyle Walker, Kevin De Bruyne o Jack Grealish y han firmado a otros que han supuesto un desembolso de 176 millones de euros, entre los que destacan Tijjani Reijnders (55), Rayan Aït-Nouri (36,8), Rayan Cherki (36,5) y James Trafford (31,2).

Los nuevos fichajes empezaron con buen pie en la dinámica del grupo, participaron en el 0-4 inicial a domicilio contra el Wolves y han visto cómo el castillo de naipes se ha venido abajo con dos partidos que han devuelto todas las dudas a Guardiola antes del parón de selecciones. El primero de ellos fue en el Etihad contra el Tottenham (0-2) en un encuentro que fue una radiografía de los problemas que tiene el conjunto de Pep para tener el control del partido y para no ser vulnerable ante rivales que le buscan en campo contrario, mientras que en el segundo fue víctima de una fragilidad defensiva que no es nueva y para la que el de Santpedor sigue sin encontrar solución.

Rodrigo necesita tiempo

Sobre el césped de Brighton se pudieron ver destellos del equipo que fue y del que puede llegar a ser, pero también del que es a día de hoy. Rodrigo fue titular en la medular junto a Bernardo Silva y Reijnders en un centro del campo que pinta bien, pero que necesita tiempo para encontrar los automatismos. El Balón de Oro fue de los más destacados con la pelota, aunque poco pudo hacer para sostener a un equipo con pies de barro y con una línea defensiva irreconocible. Matheus Nunes, Khusanov, Stones y Aït-Nouri formaron esta vez un cuarteto que volvió a quedar en evidencia antes del parón de selecciones y de afrontar un calendario terrorífico con Manchester United, Nápoles y Arsenal a la vuelta de la esquina.