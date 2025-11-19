El Lorca sueña tras una racha tan mágica como inesperada

Pedro Re Lorca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

La temporada se presentaba como un auténtico desafío para el Lorca Deportiva. Recién ascendido, pocos confiaban en que el conjunto blanquiazul pudiera competir con solvencia en su estreno en Segunda Federación. Aquel escepticismo, lejos de ser exagerado, se reforzó tras un arranque de Liga tan frío como preocupante: dos puntos de quince posibles, sensaciones negativas y un futuro que, para muchos, se antojaba demasiado oscuro.

Las cinco primeras jornadas fueron un martirio. Incluso hubo quienes señalaron al entrenador, Sebas López, como principal responsable de un inicio que parecía sentenciar a los blanquiazules. Sin embargo, el fútbol siempre guarda espacio para las sorpresas, y lo que ocurrió después en el vestuario lorquino fue una de esas transformaciones que marcan épocas. La sexta jornada trajo un empate sin goles en el exilio de Águilas. Solo era un punto, el tercero de la temporada, pero se percibió un pequeño hilo de esperanza: el equipo se mostró más sólido, más ordenado, mejor posicionado. Aquella ligera mejora fue el preludio de algo mayor.

La explosión llegó una semana después, en Linarejos. El Lorca firmó su primer triunfo del curso con una autoridad inesperada ante el Linares Deportivo (1-3). Ese partido lo cambió todo. El equipo mutó en lo anímico y en lo futbolístico: se ganó confianza, se ajustaron mecanismos y se recuperó la convicción que había llevado al club al ascenso meses atrás. Y, a partir de ahí, comenzó una racha que hoy define el gran momento por el que atraviesa el conjunto lorquino. A la victoria en Linares le siguieron otras cuatro consecutivas. CD Estepona, Puente Genil, Deportiva Minera y Xerez CD cayeron ante un Lorca renacido, que no solo salió del descenso, sino que alcanzó la zona de promoción de ascenso tras su triunfo en Chapín. Cinco victorias seguidas, dieciocho puntos totales y cuarto clasificado a solo cuatro puntos del líder.

Primero, la permanencia

Pese al buen momento, el discurso interno se mantiene firme: el objetivo prioritario sigue siendo alcanzar los 45 puntos que garanticen la permanencia. Con 18 ya sumados, faltan todavía 27 para sellar la salvación. Aun así, nadie en Lorca esconde que, si el equipo continúa creciendo, podría permitirse soñar con metas más elevadas.

Las próximas dos jornadas, ambas en el Artés Carrasco, se presentan como determinantes. Este domingo, el conjunto lorquino recibe al UD Melilla a las 12.00 horas. Una semana después, repetirá ante su afición frente al Atlético Malagueño, uno de los colistas de la categoría. Dos partidos que pueden servir para consolidar el impulso competitivo y, al mismo tiempo, reenganchar a una afición que parecía adormecida.

La dirección deportiva, mientras tanto, mantiene los pies en el suelo. No se lanzan las campanas al vuelo, pero hay plena convicción de que la plantilla será reforzada en el mercado de invierno. La posición clasificatoria no condicionará los movimientos: se trabaja tanto para evitar apuros como para preparar un eventual asalto a la promoción de ascenso. El club no quiere quedarse a medio camino.

