Al Lorca solo le falta el gol en su estreno

Pedro Re Lorca Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:56

El Lorca Deportiva inició su andadura en la Segunda RFEF con un empate sin goles frente al Real Jaén en el Artés Carrasco. El encuentro se resolvió con un 0-0 que reflejó la igualdad existente entre ambos conjuntos. Fue un partido con escasas oportunidades claras de gol, dos para cada equipo, en el que los porteros, tanto Rabanillo como Ernestas, asumieron el protagonismo con intervenciones de mérito que mantuvieron intactas sus porterías.

Lorca Ernestas; Jaime Escobar, Morros, Tafalla, Fromsa; Sergi Monteverde, Álvaro Martínez (Dani Albiar, 59), Álex Peque (Spinman, 86), Willy; Gabri López (Tomás Inglés, 73) y Naranjo (Carrasco, 73). 0 - 0 Real Jaén Rabanillo; Curro, David Serrano, Pavón, Del Amo; Óscar Lozano (Manu López, 85), Alberto Bernardo, Caballero, Adri Paz (Sergio Rivera, 64); Mario Martos (Nacho Vizcaíno, 64) y Agus Alonso. Árbitro: Jhovany Andrés Ossa (Colegio tinerfeño). Amonestó a Álvaro Martínez, Tomás Inglés y Agus Alonso.

Incidencias: Artés Carrasco, 2.000 espectadores.

La primera ocasión de peligro la generó el equipo blanquiazul. Un balón bien trabajado por la banda terminó en los pies de Álex Peque, que buscó portería con un remate potente. Rabanillo, bien colocado, desvió el esférico con seguridad. Esa acción animó a los locales, que en la primera parte lograron plantarse con cierta frecuencia en campo rival y mostraron más iniciativa ofensiva que los visitantes. Solo le faltó el gol.

El Real Jaén respondió por medio de Óscar Lozano, cuyo disparo lo detuvo Ernestas en dos tiempos, mostrando sobriedad bajo palos. El partido se mantenía equilibrado, con ritmo medio y mucho trabajo táctico en la medular. No obstante, la ocasión más clara del primer acto fue para los visitantes: en el minuto 38, Agus Alonso conectó un remate peligroso que obligó al defensa Fran Tafalla a realizar una intervención decisiva, evitando un gol que parecía cantado.

Tras la reanudación, el Real Jaén dio un paso al frente y se instaló en campo lorquino. La presión visitante generó la primera gran oportunidad de la segunda parte. El local Willy probó con un disparo raso y colocado, pero de nuevo Rabanillo apareció con reflejos para mantener el empate. Minutos más tarde, otra vez Agus Alonso estuvo cerca de marcar para los jienenses con un remate que buscaba la escuadra, aunque Ernestas, ágil y seguro, voló para rechazar lo que parecía el 0-1.

El Lorca, lejos de replegarse, reaccionó en la fase final del encuentro. Recuperó presencia en ataque y buscó el área rival con las incorporaciones de Andrés Carrasco y Tomás Inglés desde el banquillo. Las llegadas por banda y los intentos a balón parado inquietaron a la zaga jienense, pero faltó precisión en el remate final. Las aproximaciones no encontraron destinatario claro en el área, y la defensa visitante supo contener sin excesivos apuros.

El pitido final selló un empate que puede considerarse justo a tenor de lo visto sobre el césped. Ambos equipos dispusieron de dos oportunidades claras cada uno, todas neutralizadas por los porteros. En el caso del Lorca, la lectura positiva pasa por la firmeza defensiva mostrada en su estreno en la categoría, además de la sensación de competitividad frente a un rival con experiencia. Como aspecto a mejorar, el conjunto blanquiazul deberá afinar su capacidad ofensiva para traducir en goles las ocasiones que genera.

Con este empate inicial, el Lorca suma su primer punto en la temporada 2025/26 de Segunda RFEF. El próximo compromiso servirá para medir si el equipo mantiene la solidez defensiva y si consigue dar un paso más en ataque, clave para aspirar a consolidarse en la categoría.