Los jugadores del Lorca Deportiva celebran la victoria de ayer en el vestuario de Linarejos. @LORCADEPORTIVA
Fútbol | Segunda Federación

El Lorca se regala la primera victoria

El equipo de Sebas López sigue creciendo y vence al Linares a domicilio, lo que de momento no le vale para salir de los puestos de descenso

Pedro Re

Linares

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Primera victoria de la temporada para el Lorca Deportiva en un campo complicado como Linarejos ante el Linares Deportivo. Triunfo balsámico de los de ... Sebas López para seguir creciendo y pelear por salir de los puestos de descenso, posiciones que aún ocupan. El que se coronó fue el delantero Naranjo, que marcó los tres goles de su equipo y se estrenó esta temporada, aunque el primero la RFEF se lo da a Fran Lara en propia meta.

