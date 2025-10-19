El Lorca se regala la primera victoria

Primera victoria de la temporada para el Lorca Deportiva en un campo complicado como Linarejos ante el Linares Deportivo. Triunfo balsámico de los de ... Sebas López para seguir creciendo y pelear por salir de los puestos de descenso, posiciones que aún ocupan. El que se coronó fue el delantero Naranjo, que marcó los tres goles de su equipo y se estrenó esta temporada, aunque el primero la RFEF se lo da a Fran Lara en propia meta.

Linares Ángel Hernández; Luís Aguado (Isra García, 75), Álvaro Sierra (Michael, 46), Becken, Lara; Joao, Hugo Aranda (Velázquez, 55), Fuentes (Menudo, 62), Caramelo (Hurgo Díaz, 55), Diego Talaverón y Harper. 1 - 3 Lorca Deportiva Ernestas; Jaime Escobar (Soler, 57), Morros, Fronsa, Sergi Mornteverde; Willy, Álvaro Martínez, Álex Peque (Dani Albiar, 65), Heredia (Gabri López, 65), Juanma Acevedo (Tafalla, 79) y Naranjo. Goles: 0-1, min. 32, Fran Lara (pp); 0-2, min. 59, Naranjo; 1-2, min. 69, Hugo Díaz, y 1-3, min. 72, Naranjo.

Árbitro: Álvaro García (Comité Madrleño). Amonestó a Jaime Escobar y Naranjo.

El partido comenzó sin un claro dominador en los primeros compases. El Lorca Deportiva mostró un planteamiento ordenado, buscando sorprender en jugadas a balón parado. A los 12 minutos, Willy dispuso de una clara ocasión al rematar de cabeza junto al palo tras una acción ensayada. El Linares respondió con una llegada peligrosa de Talaverón, cuyo disparo rozó el poste de la meta defendida por Ernestas.

El conjunto local insistió con los centros laterales, pero la defensa lorquina se mostró firme y bien posicionada, despejando con solvencia. En el tramo medio del primer tiempo, Acevedo tuvo otra oportunidad, pero su remate se marchó por encima del larguero. La insistencia del Lorca tuvo premio en el minuto 32, cuando un buen centro de Escobar desde la derecha lo aprovechó Naranjo, rebotó en Lara y entró en la meta.

Ampliar la ventaja

Tras el gol, el equipo de Sebas López tomó el control del juego, mientras que el Linares se mostró impreciso y muy fallón en los últimos metros. Con una propuesta más sólida y efectiva, el Lorca llegó al descanso con una merecida ventaja mínima, fruto de su mayor acierto y organización táctica.

El segundo tiempo del encuentro estuvo marcado por la intensidad y los cambios de ritmo. El Linares salió decidido a buscar el empate, adelantando líneas y tratando de imponer su juego en campo contrario. Sin embargo, en la primera acción clara del Lorca tras el descanso, Peque filtró un pase preciso hacia Naranjo, cuyo disparo, tras rebotar en un defensor, descolocó al meta Ángel Hernández y terminó en el fondo de la red, ampliando la ventaja (0-2).

A pesar del golpe, el Linares no bajó los brazos y encontró oxígeno con el tanto de Hugo Díaz en el minuto 69, que reavivó las esperanzas locales y encendió el partido. Durante varios minutos, el Lorca se vio obligado a resistir las acometidas de un rival crecido, mostrando solidez defensiva y capacidad de sacrificio.

En ese contexto de presión, el conjunto lorquino aprovechó una rápida contra para sentenciar el duelo: una jugada de Naranjo que acabó con el balón golpeando el larguero antes de entrar, certificando el tercer gol. El Linares siguió intentándolo con más corazón que claridad, pero no logró acortar distancias. Finalmente, el Lorca administró su ventaja y se llevó una trabajada victoria, sustentada en la eficacia en las áreas y en su madurez para gestionar los momentos decisivos.