La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebas López, el pasado domingo, en La Condomina. A. Molina / AGM
2ª Federación

El Lorca mantiene la apuesta por Sebas López de momento

Ante los rumores de cese del entrenador, el club asegura que el proyecto es «serio y sólido» y que tiene «confianza plena» en él

Pedro Re

Lorca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:57

El inicio del Lorca Deportiva en su regreso a la Segunda RFEF no ha sido el soñado en lo numérico, pero sí ha dejado señales que invitan a la calma y a la confianza. El empate sin goles en el Artés Carrasco frente al Real Jaén y la derrota por la mínima en La Condomina ante el UCAM evidencian que al equipo lorquino no le ha acompañado la fortuna en las dos primeras jornadas. Hubo orden, intensidad y llegadas con peligro, pero faltó el acierto en el área rival. En total, dos goles encajados, uno a favor desde el punto de penalti y la sensación de que, con un poco más de puntería, los resultados podrían haber sido otros.

En este arranque de curso, tan corto en recorrido como intenso en valoraciones, algunas voces críticas ya se han dejado oír. Algunas apuntan a una supuesta pérdida de confianza en el técnico Sebas López por parte de la dirección deportiva. Sin embargo, el club ha respondido con firmeza y contundencia, negando categóricamente cualquier posibilidad de destitución y defendiendo la firmeza de su proyecto. En su comunicado, el Lorca Deportiva fue claro: este es un proyecto «serio y sólido», que mantiene la «confianza plena» en el entrenador que hace apenas tres meses fue protagonista de la alegría más reciente del club, el ascenso logrado en Mazarrón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Lorca mantiene la apuesta por Sebas López de momento

El Lorca mantiene la apuesta por Sebas López de momento