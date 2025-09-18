El Lorca mantiene la apuesta por Sebas López de momento

Pedro Re Lorca Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

El inicio del Lorca Deportiva en su regreso a la Segunda RFEF no ha sido el soñado en lo numérico, pero sí ha dejado señales que invitan a la calma y a la confianza. El empate sin goles en el Artés Carrasco frente al Real Jaén y la derrota por la mínima en La Condomina ante el UCAM evidencian que al equipo lorquino no le ha acompañado la fortuna en las dos primeras jornadas. Hubo orden, intensidad y llegadas con peligro, pero faltó el acierto en el área rival. En total, dos goles encajados, uno a favor desde el punto de penalti y la sensación de que, con un poco más de puntería, los resultados podrían haber sido otros.

En este arranque de curso, tan corto en recorrido como intenso en valoraciones, algunas voces críticas ya se han dejado oír. Algunas apuntan a una supuesta pérdida de confianza en el técnico Sebas López por parte de la dirección deportiva. Sin embargo, el club ha respondido con firmeza y contundencia, negando categóricamente cualquier posibilidad de destitución y defendiendo la firmeza de su proyecto. En su comunicado, el Lorca Deportiva fue claro: este es un proyecto «serio y sólido», que mantiene la «confianza plena» en el entrenador que hace apenas tres meses fue protagonista de la alegría más reciente del club, el ascenso logrado en Mazarrón.

Temas

Lorca Deportiva