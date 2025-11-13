La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de jugadores del Lorca celebrando una victoria. José Luis Ros Caval/ AGM
Seguna Federación

El Lorca logra su cuarta victoria seguida y continúa disparado

Pedro Re

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

El Lorca Deportiva ganó por la mínima ayer al Puente Genil y sumó su cuarta victoria de forma consecutiva. Resultado que le vale para salir de la promoción de descenso y ascender tres puestos en la clasificación. El partido comenzó con un Lorca dominante, imponiendo su ritmo y manteniendo al Puente Genil replegado en su propio campo.

Lorca Deportiva

Fran Árbol; Jaime Escobar, Kiko (Saturday, 80), Fromsa, Sergi Monteverde; Álvaro Martínez, Willy (Tomás Ingles, 73), Adri Heredia (Soler, 61), Juanma Acevedo; Gabri López (Fran Tafalla, 61) y Naranjo (Morros, 80).

1

-

0

Puente Genil

Del Valle; Marcos Pérez, Juanjo Carmona, Iván Vela (Zaca, 75), Polaco, Armengol; Diego Merino (Salva Vegas, 30) Isma, Lalo (Montenegro, 46), Azael (Carlos Ramírez, 30) y Cacho (Alan, 46).

  • Goles: 1-0, minuto 17, Naranjo.

  • Árbitro: Javier Villaescusa Alarcón.

La insistencia tuvo recompensa en el minuto 17, cuando un centro desde el costado izquierdo de Juanma Acevedo encontró a Naranjo cerca del poste, que remató con acierto para adelantar al conjunto lorquino. Tras ello, los locales mantuvieron el control y dispusieron de un par de aproximaciones más, aunque sin ampliar la ventaja.

Ofensiva visitante

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Salerm Puente Genil intentó sorprender a su rival con una acción rápida culminada por Alan, cuyo remate fue detenido por Fran Árbol en dos tiempos. El Lorca respondió con carácter y se puso el mono de trabajo, buscando el área cordobesa con insistencia. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto dirigido por Álvaro Cejudo se adueñó del centro del campo y comenzó a imponer su ritmo, obligando al cuadro local a replegarse y defender su ventaja.

El Puente Genil rozó el empate en el 75 por medio de una acción a balón parado: un preciso centro desde la derecha encontró la cabeza de un atacante visitante, cuyo remate salió por muy poco. El esfuerzo de los visitantes resultó estéril y no encontraron el premio del gol. Finalmente, la victoria se quedó en casa, con un Lorca Deportiva sólido en defensa y efectivo en los momentos clave.

