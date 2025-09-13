La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Lorca Deportiva presenta su proyecto más humano

Pedro Re

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:17

El Lorca Deportiva da un paso decisivo en su compromiso social con la puesta en marcha de su nueva iniciativa inclusiva: el equipo Gol de Corazón Infinito, formado por jugadores con diversidad funcional. Se trata de un proyecto pionero en la historia reciente del club que nace con el objetivo de demostrar que el fútbol es mucho más que competición: es un lenguaje universal de integración, compañerismo y superación personal.

El nuevo equipo estará dirigido por Ginés Carlos, entrenador con una amplia trayectoria en el ámbito de la inclusión social y los proyectos deportivos integradores. Su experiencia, unida a su sensibilidad personal, serán fundamentales para que Gol de Corazón Infinito se convierta en un auténtico referente de convivencia, respeto y oportunidades, dentro y fuera de los terrenos de juego.

Con este paso, el Lorca refuerza su papel como entidad comprometida no solo con el deporte, sino también con la sociedad. Gol de Corazón Infinito no es un equipo más: es una declaración de principios. Cada jugador y jugadora encontrará un espacio donde expresar su talento, aprender en comunidad y sentirse parte de una familia que late al mismo ritmo.

La presentación oficial tuvo lugar este sábado, 13 de septiembre, una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para la entidad blanquiazul. Ese día no se inaugurará únicamente una escuela, sino un verdadero espacio de inclusión en el que cada niño, cada niña y cada persona con ilusión por jugar tendrá la oportunidad de hacerlo en igualdad de condiciones, con el respaldo de entrenadores, familias y toda la afición lorquina.

En palabras de la directiva del club, «Gol de Corazón Infinito es nuestro homenaje a la fuerza del fútbol como motor de integración, amistad y esperanza. Creemos firmemente que el deporte tiene la capacidad de transformar vidas y este equipo es la prueba de ello».

El Lorca Deportiva invita a toda la ciudad, a sus peñas, abonados, simpatizantes y a la sociedad lorquina en general a sumarse a este proyecto. Porque aquí, en cada entrenamiento, en cada partido, cada gol será un latido, y cada paso en el campo, una historia de corazón infinito.

