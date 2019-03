Jornada 26 Rodri, infalible en el Atlético Rodri (d), junto a Morata, en un entrenamiento del Atlético. / EFE El centrocampista rojiblanco tuvo un cien por cien de acierto en el pase en Anoeta, donde fue el más destacado junto a Morata AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 4 marzo 2019, 17:36

Encargado de sostener al Atlético de Madrid en el centro del campo cuando el equipo rojiblanco se quedó con diez frente a la Real Sociedad, Rodrigo Hernández se mostró infalible ante el conjunto donostiarra en Anoeta, con un cien por cien de acierto en el pase. El centrocampista colchonero acertó en sus 42 envíos y se ha convertido en el jugador que más pases ha dado sin fallar ninguno en esta Liga, en la que el Atlético se mantiene vivo gracias a su solidez defensiva y a los goles de Antoine Griezmann y ahora también de Álvaro Morata.

El exjugador del Villarreal forma ahora junto a Thomas Partey una pareja indiscutible en el medio campo del Atlético y sigue ganando peso en la elaboración y la recuperación, más liberado en el habitual sistema de Diego Pablo Simeone, escoltado en ocasiones en las bandas por Saúl y Koke, que el domingo fue expulsado a la hora de partido por doble amonestación y se perderá el partido del domingo contra el Leganés, al igual que el también sancionado Godín y el lesionado Filipe Luis. El lateral brasileño sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y es duda para enfrentarse el día 12 a la Juventus en Turín, en la vuelta de octavos de la Champions.

Rodrigo fue junto al bigoleador Morata el más destacado del Atlético en Anoeta, donde el joven centrocampista madrileño demostró, no sólo autoridad en la medular, sino máxima precisión, con cerca de medio centenar de pases a sus compañeros, con la dificultad añadida de aguantar ante el empuje del equipo donostiarra cuando los rojiblancos se quedaron en inferioridad y decidieron echarse atrás a defender para mantener su ventaja. Después de no contar demasiado para Simeone en el inicio de temporada, Rodri se ha confirmado como una pieza esencial como pivote y, además de haber jugado completos cinco de los siete partidos de Champions (los cuatro últimos consecutivos), en la Liga, antes de que el Atlético cayese ante el Real Madrid (1-3) y él que sólo jugó 25 minutos, enlazó otros ocho encuentros. en los que su equipo cedió cinco puntos de 24.

Entre los puntos perdido destacan los de la dolorosa derrota ante el Betis que alejaron al Atlético del título, para ser él, aquejado de unas molestias, uno de los damnificados en el once de cara al derbi, en el que Simeone apostó de salida sin éxito por Thomas y Saúl en el centro, con Correa y Lemar en las bandas. Rodrigo sustituyó a Correa en el minuto 65 , cuando el Atlético ya perdía por 1-2 frente al Madrid, poco antes de que Bale sentenciase de forma definitiva. Simeone fue en el derbi muy precavido con el ex del Villarreal, un futbolista de orden y criterio con el balón, y cuando salió al terreno de juego ya fue demasiado tarde. Casualidad o no, en los tres últimos partidos que Rodrigo los ha jugado completos, el Atlético ha ganado por 2-0, frente al Juventus, el Villarreal y la Real, con el centrocampista siempre protagonista en la combinación, y en Anoeta con una estadística inmaculada en pases.