Real Madrid Momentos cruciales en nueve meses Florentino Pérez y Luis Rubiales, presidente de la FEF. / ABC Desde la marcha de Zidane a la destitución de Solari el club blanco se ha visto sacudido por la huida de Cristiano, el fichaje y despido de Lopetegui y un varapalo histórico en la Champions

31 de mayo de 2018 Sin Zidane

Zidane anuncia por sorpresa su marcha del Real Madrid. «Este equipo puede seguir ganando, pero necesita un cambio», justificó entonces el técnico francés después de dos temporadas y media en el banquillo blanco y la conquista de tres Copas de Europa consecutivas. Cinco días antes Cristiano Ronaldo empañó la celebración de la 'decimotercera' al desvelar a pie de césped que abandonaría el Madrid, aunque Zidane comenzó a plantearse su despedida en el mes de enero. Después de verse presionado por el club para fichar a Kepa frente a su defensa a ultranza de Keylor Navas, la críticas por los fracasos sufridos en la Copa (ante el Leganés) y en la Liga y un previsible hundimiendo del equipo con la plantilla debilitada y sin los goles ni el liderato de Cristiano, Zidane decidió abandonar.

10 de junio de 2018 Sin Cristiano

Nueve años después de su llegada, Cristiano Ronaldo se marcha a la Juventus a cambio de 100 millones de euros, el 10% de lo que marcaba su cláusula de rescisión. El crack portugués quería irse y Florentino no movió ficha para intentar retenerle con una mejora de contrato que reclamaba el luso. «Sentía que dentro del club, sobre todo el presidente, ya no me consideraban como al principio. El presidente ya no me miraba de la misma manera, como si ya no fuera imprescindible. Esto es lo que me hizo reflexionar sobre la posibilidad de marcharme del club», reconoció después Cristiano, que insistió en que no se fue por dinero.

12 de junio de 2018 Ficha a Lopetegui

El Real Madrid anuncia el fichaje de Julen Lopetegui sólo tres días antes del debut de España en el Mundial de Rusia. Tras las negativas de Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp, Antonio Conte y Julian Nagelsmann, el vestuario madridista, encabezado por Sergio Ramos, aconsejó al técnico vasco a Florentino Pérez, que al igual que Lopetegui no midió bien la reacción de Luis Rubiales. Herido en su orgullo y sintiéndose traicionado, el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) destituyó al día siguiente al seleccionador que el mes anterior había renovado hasta la Eurocopa de 2020.

28 de agosto de 2018 Ficha a Mariano

Mariano, el '9' elegido para sustituir a Cristiano Ronaldo, regresa al Real Madrid después de que el delantero hispano-dominicano hubiese llegado a un acuerdo con el Sevilla, dispuesto a ficharle por 40 millones. El Madrid pagó 22 millones de euros por Mariano, 14 más del precio por el que lo vendió un año antes al Olympique de Lyon. Con la llegada de Mariano, perjudicado por la falta de oportunidades y por las lesiones en esta segunda etapa, el Madrid, tras prescindir de Morata, cedió a Borja Mayoral al Levante.

29 de octubre de 2018 Despide a Lopetegui

Florentino Pérez destituye a Lopetegui y tras la nueva negativa de Conte su sustituto es un relevo de urgencia, el técnico del Castilla Santiago Solari. «La junta directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con ocho jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha», lanzó el club en su duro comunicado para justificar el despido de Lopetegui, el décimo entrenador destituido por Florentino en sus dos etapas al frente de la entidad. El guipozcoano quedó sentenciado tras la derrota frente al Alavés, tres semanas antes del 5-1 en el Camp Nou.

22 de diciembre de 2018 Defenestrados

Después de la sorprendente derrota ante el CSKA en la Liga de Campeones (0-3), que deja muy tocado a Solari, el Real Madrid conquista su tercer Mundial de Clubes consecutivo, ante el Al Ain, con Gareth Bale elegido mejor jugador de la competición. Ante la prometedora irrupción de Vinicius, el extremo galés se convierte después, con sus desplantes, en uno de los defenestrados por el técnico argentino, que aparta de forma definitiva a Isco por su falta de actitud, acompañada con críticas públicas hacia el entrenador. Isco llegó a ser expedientado por el club por no asistir a la charla de Solari previa al partido contra el Ajax y no subirse al autobús hacia el Bernabéu.

5 de marzo de 2019 Batacazo histórico

En una semana el Real Madrid se despide de todos los títulos con un batacazo histórico ante el Ajax (1-4) en la vuelta de octavos, después de haber ganado por 1-2 en Ámsterdam. Solari ya no tiene ningún futuro, aunque aguanta un partido más, hasta Valladolid. Entre la goleada y la destitución del entrenador, bronca entre Sergio Ramos y Florentino Pérez y reproches del técnico a los señalados por su falta de compromiso: Isco, Bale y Marcelo.