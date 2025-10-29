La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el clásico. Sergio Pérez (Efe)
Análisis

El Real Madrid es el líder más eficiente de las cinco grandes ligas

El conjunto de Xabi Alonso ha ganado por la mínima la mitad de sus partidos, un registro que supera los de Arsenal, Nápoles, Bayern y PSG

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:22

Vaso medio lleno o medio vacío según se mire, lo cierto es que el Real Madrid es, a día de hoy, el líder más eficiente ... de las cinco grandes ligas. El conjunto dirigido por Xabi Alonso gobierna el campeonato español con cinco puntos de ventaja sobre el Barça tras imponerse por la mínima en cinco de las diez primeras jornadas, un registro sin parangón entre sus pares en los campeonatos estrella del Viejo Continente a la hora de lograr los resultados deseados destinando para conseguirlos la cantidad más reducida de goles necesaria.

