La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, durante el duelo entre Oviedo y Real Madrid en el Tartiere. César Manso / AFP
Análisis

La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

El guipuzcoano demostró en el Tartiere que no le tiembla el pulso para sentar a Vinicius y acometer cuatro cambios en la segunda jornada, mientras que el francés exhibió un tono propio de sus mejores tiempos en el PSG

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:10

Todavía lejos de su mejor versión, el Real Madrid de Xabi Alonso al menos empieza a mostrar los primeros brotes verdes de la nueva era. ... El guipuzcoano no ha conseguido encontrar todavía demasiada fluidez en el apartado ofensivo, especialmente ante rivales que reducen los espacios a la mínima expresión y obligan al juego en estático, pero su equipo exhibe ya comportamientos colectivos destacables y un meritorio esfuerzo en la presión para recuperar el balón y volcar el partido hacia el campo rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  6. 6 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  7. 7 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  8. 8

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  9. 9 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  10. 10

    La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid