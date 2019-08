Jornada 1 El Madrid, sin Hazard frente a fuego real El equipo de Zidane debuta ante el Celta en Balaídos con la ausencia de su gran estrella y tras una pretemporada con más dudas que certezas JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 17 agosto 2019, 08:19

Se acabaron los disparos de fogueo. Después de una pretemporada que ha dejado más dudas que certezas en el Real Madrid, el equipo de Zidane se planta ante el inicio de la Liga frente al Celta en Balaídos con una necesidad inaudita tratándose de la primera jornada y además sin su gran estrella, puesto que Eden Hazard se lesionó en el recto anterior del muslo izquierdo en el último entrenamiento previo al debut liguero y estará casi un mes de baja.

Más allá de la baja del belga, la visita a Vigo será una buena medida del estado actual del equipo blanco, con fuego real enfrente y además peligroso. El Celta se ha revitalizado en este mercado de fichajes dotando a su buque insignia, Iago Aspas, de dos acompañantes aún jóvenes, talentosos y de la casa, como Denis Suárez y Santi Mina, que no pudieron triunfar en el Barça y Valencia. Mina no estará ante el Madrid, al igual que Hugo Mallo, Juncá y Okay, al que sustituirá como ancla celtiña en el centro del campo el recién llegado Pape Cheikh, que inicia su segunda etapa en Balaídos.

La gran duda sobre el planteamiento de Zidane para el retorno liguero pasa por el esquema táctico por el que finalmente optará el técnico francés. El 4-3-3 fue una constante a lo largo de su primera etapa en el banquillo blanco e igualmente inamovible desde su regreso hasta el final de la pasada campaña. Sin embargo, la debilidad defensiva del Madrid durante los partidos de la gira estadounidense ante el Bayern, Atlético y Arsenal, en los que encajó una docena de goles, llevaron a Zidane a apostar por un inédito 3-5-2, con Sergio Ramos, Varane y Militao como centrales, dos carrileros largos, tres centrocampistas y Hazard y Benzema en la vanguardia ofensiva.

Courtois parte como indiscutible en la portería y Zidane podrá contar con Carvajal, en principio sancionado pero finalmente disponible gracias al indulto decretado por la Federación al que ayer dio vía libre el Consejo Superior de Deportes. El madrileño estará acompañado en defensa por Ramos y Varane en el eje de la zaga y por Marcelo en el costado izquierdo, con la posibilidad de que Militao debute como titular en Liga si Zidane opta por el 3-5-2. En el centro del campo todo indica que el paisaje será el mismo respecto a los últimos años, con Casemiro como pivote defensivo y Kroos y Modric por delante. Así las cosas, con Benzema fijo en punta de ataque y Hazard fuera de juego, restarían dos puestos en bandas si Zidane se inclina por el 4-3-3, a los que opositan Vinícius y Lucas Vázquez, o uno por el centro en caso de apostar por el 3-5-2, en el que Isco o Jovic se perfilan como acompañantes de Benzema en el ataque blanco.

Con todo esto, es probable que el Madrid salte al césped de Balaídos con un once calcado a cualquiera de los de una temporada pasada que acabó en desastre. No sería de extrañar que a Zidane le haya pasado aquello que John Benjamin Toshack explicó gráficamente tras una derrota del Madrid en Vallecas y que consiste en pasar de querer fulminar a los once a acabar apostando por «los mismos cabrones».

-Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco, Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza, Pape Cheikh, Lobotka, Brais Méndez, Denis Suárez, Aspas y Gabriel Fernández.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinícius.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Colegio catalán).

Hora y TV: 17:00h. Movistar LaLiga.