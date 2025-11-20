Los deberes de Xabi Alonso en un Real Madrid bajo de defensas

El Real Madrid vuelve al trabajo después de un parón por los partidos de selecciones en el que sus jugadores y cuerpo técnico han tenido ... tiempo para poder lamerse las heridas que habían dejado los dos últimos pinchazos consecutivos ante el Liverpool y el Rayo, en el que los blancos ni vieron portería. Xabi Alonso tiene deberes para buscar una reacción rápida con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones del clásico para un líder que se encuentra bajo en defensas y con un calendario por delante que apenas perdona traspiés.

El habitual 'virus FIFA' ha afectado al Real Madrid y ha vuelto a hacer estragos en una línea defensiva que llega muy debilitada al duelo liguero contra el Elche. En el Martínez Valero, Alonso no podrá contar de forma segura con Eder Militao, ausente al menos las dos próximas semanas por una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha. Una baja sensible de un pilar para la zaga merengue. Además, por si fuera poco, tanto Dean Huijsen como Camavinga y Mbappé tuvieron que abandonar las concentraciones de España y Francia, respectivamente, por unas molestias, aunque en el caso de estos tres futbolistas sí cuentan con opciones para ser de la partida en el compromiso liguero.

A estas molestias hay que sumar los problemas ya conocidos de Antonio Rüdiger, lesionado desde septiembre y al que no se espera hasta diciembre; la lesión de Dani Carvajal, operado de su rodilla derecha tras el último clásico; y la de Aurelien Tchouaméni, que en caso de emergencia podría desplazar su posición al centro de la zaga, pero que ya se perdió el último duelo ante el Rayo por una dolencia en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda.

Pruebas de fuego

Ante esta situación, Álvaro Carreras se presenta como el único fijo en una zaga blanca que va a someterse a varias pruebas de fuego, con jugadores que buscarán aprovechar la oportunidad porque no están teniendo mucho protagonismo en este inicio de temporada. El primero es Trent Alexander-Arnold, el británico fue uno de los cuatro fichajes que acometió el Real Madrid el pasado mercado de verano y estaba llamado a desempeñar un rol muy importante dentro de la idea de Xabi Alonso.

Tras los primeros meses de competición, sin embargo, la realidad es muy diferente. Las prestaciones ofensivas del exjugador del Liverpool están muy lejos de los números que tenía en la Premier y su rendimiento defensivo arroja muchas dudas. Además, las lesiones tampoco están respetando al británico, que apenas ha podido sumar 172 minutos en siete partidos, eclipsado tanto por Carvajal como por Fede Valverde. Y eso que el uruguayo no quiere actuar de carrilero derecho.

Otro que pretende dar un golpe sobre la mesa es Raúl Asencio. El central madridista reventó la puerta del primer equipo la temporada pasada con grandes actuaciones que le permitieron ganarse la confianza de Carlo Ancelotti. Parecía que este iba a ser el año en el que se consagrara en la élite, pero tras un mal Mundial de Clubes en el que cometió varios errores de bulto pasó a desempeñar un papel secundario hasta ahora. Ya respondió a buen nivel ante Getafe, Juventus y Rayo, y frente al Elche debe mantener sus buenas prestaciones para conseguir revertir la situación inicial en la que se había encontrado.

La hora de Trent

El momento de la verdad tanto para el lateral inglés como para el central canario con la mirada puesta en un calendario que no va a permitir ninguna concesión. Xabi Alonso necesita recuperar el ánimo de la plantilla a partir del juego y de los resultados con la mente en las tres competiciones. Con un maratón de partidos por delante, hasta nueve en 29 días, sin margen de descanso y con una dificultad añadida: seis de esos nueve choques que serán a domicilio, con salidas como San Mamés ante el Athletic o a Grecia ante el Olympiacos, además de la visita en Copa ante un rival de menor categoría, en donde el estado del campo suele pasar malas pasadas a los equipos de Primera. Y ello además del siempre difícil duelo que le espera contra el Manchester City en el Bernabéu.

Un tramo de temporada en el que el preparador guipuzcoano necesita disipar las dudas que han sobrevolado al conjunto madridista durante este parón de selecciones. Para ello, tiene unos objetivos claros: mantener y a ser posible aumentar la ventaja sobre el Barça, que ahora mismo es el segundo clasificado en Liga a solo tres puntos; cerrar su clasificación entre los ocho primeros en la Champions y avanzar en la Copa sin complicaciones. Un momento clave para aquellos que ansían ganarse un rol más importante en la plantilla debido a los inconvenientes físicos de sus compañeros.