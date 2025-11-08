El Barça, ante sus fantasmas

Daniel Panero Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:36 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este domingo un partido peligroso en Vigo. Lo es por la dinámica de incertidumbre que le asola desde hace semanas y también porque visita un estadio en el que tradicionalmente se ha llevado algún que otro disgusto. El Celta y Balaídos han sacado, en ocasiones, lo peor del Barça y ahora amenazan al conjunto de Hansi Flick antes de un parón de selecciones al que los culés esperan llegar con sensaciones renovadas. Por el camino, tendrán que superar a Bryan Zaragoza, ese jugador que siempre se agiganta cuando tiene una camiseta azulgrana delante.

Y es que todavía colea la exhibición del malagueño la temporada pasada en El Sadar. Nunca el Barça de Flick se había sentido tan vulnerable, nunca antes un futbolista había sido capaz de poner patas arriba a todo el entramado diseñado por el alemán. El ex del Bayern fue estelar, rompió a Koundé en el primer gol, bailó a Iñaki Peña en el segundo y provocó el primer gran dolor de cabeza de la nueva era en Can Barça. Ahora ese malestar es recurrente. El cuadro catalán no encuentra la manera de ser más eficaz en la presión en campo contrario, no consigue coordinar la línea del fuera de juego y se ha convertido en un equipo demasiado frágil para competir por todos los títulos.

Esa sensación, que estuvo presente en el partido de Champions contra el Brujas, es la que espera zanjar de un plumazo en Balaídos, un campo en el que tradicionalmente los culés han tenido problemas. El Barça solo ha ganado en dos de las últimas once visitas al territorio celeste y el pasado curso se descosió y cedió en Vigo un empate a dos en la recta final tras la expulsión de Casadó y los goles de Alfon y Hugo Álvarez. Por eso, Flick exige la máxima concentración. «Hoy por hoy, el Celta está en un buen momento, en mejor situación que nosotros. Tiene que ver con la mentalidad, y lo hemos hablado. Queremos ganar y llegar al parón con tres puntos más», afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro.

Para empezar a zanjar dudas, Flick tirará del grueso de futbolistas que rascó un empate ante el Brujas, pero podría incluir matices. Christensen podrá recibir el alta médica, pero no se prevé que entre en el once, mientras que Ter Stegen, Joan García, Gavi, Pedri y Raphinha siguen en el dique seco. Estas ausencias condicionan una alineación en la que podría descansar Eric García tras la fractura nasal que sufrió en Bélgica y en la que Marc Casadó tendrá una nueva oportunidad junto a Frenkie de Jong. Serán la brújula por detrás de los cuatro atacantes, donde podría haber cambios para dar entrada a Dani Olmo y Lewandowski en detrimento de Rashford y Ferran Torres.

Un rival crecido

El fútbol se basa en dinámicas. Que se lo digan al Celta. Llegó al anterior parón de selecciones inmerso en un mar de dudas y, apenas un mes después, la situación es diametralmente opuesta. Los vigueses son de nuevo el equipo dinámico del pasado año, han recuperado una buena versión de Iago Aspas y día a día cada vez se suman más futbolistas a la causa. Los de Giráldez llegan al duelo contra el Barça después de cosechar cinco victorias consecutivas contra Niza, Osasuna, Puerto de Vega, Levante y Dinamo Zagreb, y ahora buscan una victoria que les acerque a puestos europeos. Para ello, podrán contar con todos sus futbolistas a excepción de Hugo Álvarez y Javi Rueda.

-Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Radu, Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Sotelo, Moriba, Jutglà, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, De Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Dani Olmo y Lewandowski.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellanomanchego).

Estadio: Balaídos.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar LaLiga.