Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

Como a perro flaco todo son pulgas, al Real Madrid se le sumaron nuevos problemas este domingo que vienen a agudizar las penas que le ... provocó al conjunto de Xabi Alonso la estrepitosa derrota que sufrió el sábado a manos del Atlético en un derbi para la historia celebrado en el Metropolitano. Por si fuera poca humillación el 5-2 encajado frente a su gran rival de la capital de España en un partido que vino a demostrar que el proyecto del preparador guipuzcoano aún está tierno para ofrecer las garantías esperadas en citas de altos vuelos, los blancos pusieron rumbo a Kazajistán con la defensa en cuadro a consecuencia de la lesión que sufrió Dani Carvajal en el feudo rojiblanco y el golpe que recibió Éder Militao en una pugna con Alexander Sorloth y que obligó al central a quedarse en casa por precaución.

La noticia más preocupante es el percance que padece el lateral de Leganés, al que se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de un mes. El internacional español abandonó el césped del Metropolitano en el minuto 59 de partido, cuando Xabi Alonso optó por retirarle para dar paso a Camavinga. Se marchó enfadado por el durísimo rapapolvo que el Atlético le estaba dando a su equipo y preocupado por unas molestias que se han revelado muy perniciosas para un Real Madrid que vuelve a tener la defensa bajo mínimos.

Aunque Carvajal estaba descartado para el larguísimo desplazamiento hasta Almaty, donde el Real Madrid afrontará su encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Champions, a raíz de la roja que vio en el estreno continental de los blancos frente al Olympique de Marsella por propinarle un cabezazo a Rulli, el considerable tiempo de recuperación estimado para el lateral diestro supone un quebradero de cabeza para Xabi Alonso, que tampoco tiene disponible a Tren Alexander-Arnold para esa demarcación. En caso de cumplirse los plazos previstos, Carvajal se perdería los duelos ligueros frente a Villarreal y Getafe, así como el pulso europeo con la Juventus, y también corre serio peligro su presencia en el clásico del 26 de octubre, al que en principio tampoco llegaría Trent.

Menos inquietante es la situación de Militao. El brasileño recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo al acudir a abortar una gran ocasión de Sorloth al inicio del derbi. Aguantó hasta el descanso, cuando dio paso a Raúl Asencio, y en vista de que aún sufre dolores en la zona, el cuerpo técnico y los servicios médicos del Real Madrid decidieron que lo más adecuado era que no viajase a Kazajistán para que vaya recuperándose en la capital de España. No hay lesión, por lo que, a priori, estará en condiciones de jugar el sábado ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Así las cosas, Xabi Alonso tendrá que componérselas en Almaty sin cinco integrantes de su zaga dado que a los defensas citados anteriormente se suman las ausencias por lesión de Rüdiger y Mendy. Solo quedan sanos Alaba, Asencio, Carreras, Fran García y Huijsen, motivo por el que el preparador vasco subió a bordo a David Jiménez, lateral del Castilla, de cara al enfrentamiento del martes con el Kairat Almaty.

Lección para el futuro

El estratega de Tolosa está siendo víctima de una nueva carnicería defensiva como la que desangró al Real Madrid de Carlo Ancelotti el curso pasado y vio cómo su equipo emborronaba la buena imagen que estaba mostrando en el inicio liguero recuperando vicios del pasado precisamente el día y en el escenario menos indicado para ello.

El Atlético salió al Metropolitano con muchísima más hambre que un Real Madrid que se mostró indolente en esa presión alta que tan bien le había funcionado frente a rivales de menor pedigrí y acabó vapuleado por las huestes del Cholo Simeone. Se trata de la segunda debacle que sufre Xabi Alonso frente a un contrincante de altos vuelos desde que dirige al Real Madrid, puesto que ya sucumbió de forma estruendosa frente al PSG en semifinales del Mundial de Clubes.

El técnico del Real Madrid no puso paños calientes a una derrota merecida y asumió el chorreo del Atlético como una valiosa lección para seguir progresando. «Estamos en fase de construcción. Hoy es la primera derrota, pero esto sigue y hay que sacar conclusiones que nos puedan servir para el futuro. No hay excusas, es una derrota que duele», analizó el vasco, al que Simeone pasó por encima siguiendo las mismas líneas maestras del plan con el que amenazó con hacer zozobrar a Ancelotti hace dos años: profundidad por los carriles, donde generó superioridades numéricas frente a los laterales del Real Madrid, y avalancha de centros laterales que desarmaron a los blancos. Claro que entonces estaba Álvaro Morata al frente de la vanguardia colchonera y el sábado fue Julián Álvarez quien llevó la voz cantante. Palabras mayores.

No obstante, dicha derrota también dejó el antídoto perfecto frente a prematuros análisis catastrofistas. Y es que no hay que olvidar que aquel Real Madrid que fue destrozado por los aviadores rojiblancos fue el mismo que acabó ganando la Liga con cuatro jornadas de antelación y levantó la Decimoquinta en Londres. Como dice el refrán, el que no se consuela es porque no quiere.