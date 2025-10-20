La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Villarreal, durante el duelo liguero ante el Betis. EP
Jornada 3

El City culmina el Everest de Champions para el Submarino

El conjunto de Guardiola y el voraz Haaland, que no conoce la derrota desde agosto y ya se sitúa a la zaga del Arsenal en la Premier, mide la ambición del Villarreal entre la flor y nata europea

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:14

Comenta

Un lustro después de la última participación del Villarreal en la Liga de Campeones, la máxima competición continental sigue deparando una bienvenida por todo lo alto al Submarino Amarillo. Después de caer por la mínima en la visita al Tottenham y rescatar un punto 'in extremis' ante la Juventus en La Cerámica, el equipo dirigido por Marcelino García Toral culmina su particular Everest en el retorno a la Champions con la visita del Manchester City al feudo azulejero.

Tercer encuentro consecutivo de máxima exigencia para el Villarreal, que pretende sortear el escollo del cuadro 'sky blue' antes de respirar en cuanto a dificultad, al menos sobre el papel, con el viaje a Chipre para medirse al modesto Pafos. Antes tratará de resarcirse del amargo empate liguero contra el Betis, en un duelo que parecía en el terreno amarillo con un 2-0 que se esfumó por obra y gracia del verdiblanco Antony, doble goleador y autor de la definitiva igualada en el descuento.

Más allá de ese revés en la prolongación, el Submarino, tercero en Liga solo por detrás de los gigantes Real Madrid y Barcelona, tiene motivos para soñar en Europa. Compitió de tú a tú ante los poderosos Tottenham y Juventus, y pretende hacerlo frente a un City al alza. No pierde el conjunto mancuniano desde agosto. Aupado por la voracidad goleadora de Haaland, ha conseguido situarse segundo en la Premier, a la zaga del líder Arsenal, y marcha en la Champions con un buen botín de cuatro puntos tras doblegar al Nápoles en el Etihad y empatar en Mónaco.

Las dianas del noruego, 14 en diez partidos esta temporada con el City, marcan el camino a un conjunto en reconstrucción después de una campaña pasada para el olvido, pero siempre peligroso. El equipo de Guardiola llega a La Cerámica con jugadores importantes como Gvardiol o Stones descansados por las rotaciones contra el Everton. Cuenta además con el favor de los precedentes, pues derrotó al Villarreal en los dos duelos de la fase de grupos en el curso 2011-12, con un contundente 0-3 en El Madrigal.

-Alineaciones probables:

Villarreal: Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro, Pépé y Mikautadze.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Rúben Dias, Gvardiol, Bernardo Silva, Kovacic, Reijnders, Foden, Haaland y Doku.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos).

Estadio: La Cerámica.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 2.

Te puede interesar

