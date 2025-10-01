La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Atlético celebran el triunfo ante el Eintracht con la afición. Afp
Jornada 2

Una metamorfosis en 154 horas

El Atlético ha dado un giro de 180 grados desde que el pasado miércoles perdía 1-2 ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, tres victorias y 12 goles a favor

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:26

El pasado miércoles a las 23:00 horas ningún aficionado del Atlético presente en el Metropolitano pensaba que apenas 150 horas más tarde su equipo ... iba a haber dado un giro de 180 grados a una situación límite. A esa hora del 24 de septiembre, el conjunto rojiblanco perdía 1-2 con el Rayo Vallecano en casa y se veía a 12 puntos del Real Madrid, con apenas 6 puntos de 18 posibles en Liga, y con una derrota en la primera jornada de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Se ponía en duda la inversión millonaria en los ocho fichajes que llegaron en el mercado de verano, se señalaba a algunos de los futbolistas que no habían empezado de la mejor manera, el juego del equipo volvía a ponerse en tela de juicio y Simeone se colocaba en la diana y muchos ya veían el fin de ciclo del entrenador más longevo de la historia de la Liga en un equipo.

