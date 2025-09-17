La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, serio durante el Real Madrid-Olympique de Marsella. EP
Análisis

El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

Ni la quinta victoria en otros tantos partidos de los blancos calma las aguas tras la segunda suplencia del brasileño en lo que va de curso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:51

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo ... se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento este martes en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  4. 4 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  5. 5 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  10. 10 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

El &#039;caso Vinicius&#039; altera la paz del Real Madrid