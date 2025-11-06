Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025
En la lista, donde están Mbappé, Raphinha y Dembéle, actual Balón de Oro, hay un jugador del Real Madrid, tres del Barcelona y cuatro del PSG
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:25
Lamine Yamal y Pedri son los dos únicos futbolistas españoles nominados al premio The Best 2025. Una lista de once jugadores elegidos por el panel de expertos de la FIFA en la que manda el PSG con cuatro representantes: Dembéle, actual Balón de Oro, Vitinha, Achraf y Nuno Mendes. Por detrás aparece el Barcelona, con los dos futbolistas españoles más Raphinha. Entre los nominados también están Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Cole Palmer (Chelsea) y Mo Salah (Liverpool).
El The Best es votado por los capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros de la FIFA. Los votos de estos dos grupos se unirán al de periodistas y aficionados (a través de FIFA.com) para elegir al vencedor que reemplace a Vinicius como Premio The Best 2025.
La votación que determinará quienes son los ganadores de cada trofeo comienza este jueves y termina el próximo 28 de noviembre. Aún no se conoce a fecha oficial de la entrega de los premios aunque todo indica que será en el mes de diciembre.
Cinco españolas candidatas
En el apartado femenino hay 17 candidatas. Con cinco españolas entre las elegidas: Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Patri Guijarro. El resto de candidatas son: Sandy Baltimore, Nathalie Björn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo, Leah Williamson. Sigue la lucha entre inglesas y españolas.
En las últimas cuatro ediciones, la vencedora ha sido española. Alexia Putellas en 2021 y 2022 y los dos siguientes fueron para Aitana Bonmatí.
Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
- Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
- Pedri, España y Barcelona
- Raphinha, Brasil y Barcelona
- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
- Lamine Yamal, España y Barcelona
Nominados al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
- Aitana Bonmatí, España y Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
- Mariona Caldentey, España y Arsenal
- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
- Patri Guijarro, España y Barcelona
- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
- Lauren James, Inglaterra y Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
- Clàudia Pina, España y Barcelona
- Alexia Putellas, España y Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renée Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino
- Javier Aguirre, México
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, París Saint-Germain
- Hansi Flick, Barcelona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martínez, Portugal
- Arne Slot, Liverpool
Nominados al Premio The Best a la portera de la FIFA
- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham
- Cata Coll, España y Barcelona
- Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon
- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea
- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United
Nominados al Premio The Best al portero de la FIFA
- Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City
- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
- Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
- David Raya, España y Arsenal
- Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona
Nominados al Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (ARG)
- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
- Aficionados del Zakho (IRQ)