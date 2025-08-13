La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Xabi Alonso, Flick y Simeone.

El suplemento más completo de La Liga, este jueves con LA VERDAD

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05

Regresa la mejor competición doméstica del mundo. Vuelve La Liga. Regresa este fin de semana el torneo de fútbol más importante de nuestro país, que promete una lucha sin cuartel entre tres equipos para proclamarse campeón, una batalla antológica por las posiciones que dan acceso a competición europea y una guerra con vencedores y vencidos para salvar la categoría y quedarse un año más en Primera. Y todo ello se analiza en profundidad en el suplemento que publica este jueves LA VERDAD sobre la temporada 2025-26.

Por arriba, el Barça de Hansi Flick defiende corona. Los culés, apenas reforzados por los problemas financieros que arrastran del pasado, se ponen en manos de Lamine Yamal, Raphinha y compañía para volver a pelear por levantar el título allá por el mes de mayo. Algo que intentará evitar el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. El tolosarra es el capitán del barco blanco, al que quiere llevar a buen puerto y devolver a las vitrinas del Bernabéu el trofeo de mejor equipo del país.

El aspirante a destronar a los dos gigantes volverá a ser el Atlético de Madrid, que a base de talonario ha formado un gran plantel. Elche, Oviedo y Levante, los invitados que llegan desde Segunda.

