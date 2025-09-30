La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la FEF Admite que el derecho de defensa del dirigente extremeño fue vulnerado y debería haber podido presentarse a las elecciones que ganó Rafael Louzán

Vuelta de tuerca en la Federación Española de Fútbol (FEF), lo más parecido a la casa de los líos, porque resulta que la justicia ordinaria ha dado la razón a Pedro Rocha y han anulado su inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, una suspensión que permitió abrir el proceso electoral que terminó con la elección de Rafael Louzán al frente del máximo organismo del fútbol español.

Este martes se conoció que el el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo admite que Rocha debería haber podido presentarse a las elecciones a la presidencia de la la FEF y considera la resolución del TAD «contraria a derecho». Además, ordena «la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución», lo que en teoría supone que peligra la continuidad de Louzán.

«El daño ya está hecho pero estudiaré con mis abogados las siguientes acciones a emprender porque está claro que fui objeto de un linchamiento injusto e improcedente», ha declarado el propio Rocha al conocer la sentencia.

Cabe recordar que en julio de 2024 el TAD decidió inhabilitar al exdirigente extremeño por dos años e imponerle una una multa de 30.000 euros por destituir a Andreu Camps como secretario general del organismo con sede en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ahora, más de un año después, la Justicia dictamina que el que fuera presidente de la FEF tras el polémico adiós de Rubiales sí tenía derecho a presentarse a los comicios.

«Quiero comunicar a la opinión pública en general y al mundo del fútbol en particular que la Justicia, la misma que me denegó por tres veces la suspensión cautelar de la sanción para evitar el perjuicio irreparable que me ha causado, ha acordado anular el procedimiento y por tanto también la injusta sanción a la que me he visto sometido durante más de un año». afirma Rocha. Y añade que de hecho, denuncia públicamente que el TAD «no actuó con la debida buena fe y lealtad».